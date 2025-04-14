الإثنين 14 أبريل 2025
توقيت مصر 10:44 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

بدلة رقص.. الله يكسفك" انتقادات حادة لـ محمد رمضان بسبب ملابسه في حفلة أمريكا

الأقصر.. ينهي حياة شقيقه المُسن برصاصة لسبب صـ.ـادم

القـ.ـسام توقع قوة إسرائيلية في كمين بـ رفح

قرار عاجل من الرابطة.. هل تعاد مباراة الأهلي وبيراميدز؟

بعد زيادة البنزين.. سعر الدولار يسجل هذا الرقم في البنوك

ابنة وزيرة إسرائيلية تفضح والديها: مارسا معي الرذيلة تحت ستار طقوس يهودية

تعرف على الوجبة الأكثر صحة في العالم

الداخلية تعلن ضبط المسن الذي تحرش بطالبة في ميني باص(صورة)

تخلت عن ملابـ.ـسها.. فنانة شهيرة تصـ.ـدم الجميع بصورها فهل أصيبت بمرض عقلي؟

أربعيني يرفع دعوى طلاق: عايزاني أطلع معاها في فيديوهات على التيك توك

القـ.ـسام توقع قوة إسرائيلية في كمين بـ رفح

8874
ا
الإثنين، 14-04-2025 09:47 ص

 

أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، أنها فجرت منزلًا مفخخًا استُخدم لاستهداف قوة إسرائيلية خاصة شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة، في وقت قال فيه الجيش الإسرائيلي إنه دمر نفقًا ممتدًا في شمال القطاع.

 

وذكرت الكتائب في بيان أن عناصرها قاموا بتفجير منزل كانت قد أعدته مسبقًا، بعد دخول قوة إسرائيلية إلى منطقة أبو الروس شرقي رفح، مؤكدة وقوع إصابات في صفوف القوات المستهدفة، دون تقديم تفاصيل إضافية.

ولم يصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي أي تعليق فوري على هذا الإعلان.

في وقت سابق، قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي في بيان إن قوات الفرقة 252 تواصل عملياتها في شمال قطاع غزة، مشيرًا إلى تدمير نفق بطول 1.2 كيلومتر وعلى عمق 20 مترًا تحت الأرض، تم اكتشافه خلال الأيام الماضية.

وأضاف أدرعي أن القوات عثرت قرب مسار النفق على مستودع أسلحة، يحتوي على نحو 20 عبوة ناسفة وقاذفة صواريخ مضادة للدروع ووسائل قتالية أخرى، قال إنها كانت معدة لاستهداف القوات الإسرائيلية.

وبحسب البيان، فقد رصدت طائرة مسيّرة تابعة للجيش مجموعة من عناصر المقاومة أثناء زرع عبوة ناسفة قرب القوات، ما دفع سلاح الجو إلى استهدافهم.

 

ويأتي ذلك في وقت تواصل فيه إسرائيل حربها العسكرية في القطاع منذ استئنافها في 18 مارس، بعد انتهاء المرحلة الأولى من اتفاق مؤقت لوقف إطلاق النار مع حركة حماس، والذي تعثرت الجهود لتمديده.

 

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن الأسبوع الماضي تنفيذ أكثر من 600 غارة جوية منذ استئناف العمليات، قال إنها أسفرت عن مقتل أكثر من 250 من عناصر الفصائل الفلسطينية المسلحة.

إقرأ ايضا

1000149886-1744463173

ابنة وزيرة إسرائيلية تفضح والديها: مارسا معي الرذيلة تحت ستار طقوس يهودية

Capture

ترامب: الدول "تقبل مؤخرتي" للتراجع عن التعريفات الجمركية(فيديو)

_122045765_trumpnetanyahugettyimages-1197125175

ترامب يمهل نتنياهو 3 أسابيع لإنهاء الحرب في غزة

أخبار متعلقة

Capture

فيديو.. إسرائيل تنشر مشهد جديد للحظات الأخيرة في حياة "السنوار"

22017742436160

اغتيال صلاح البردويل أثناء أدائه صلاة التراويح في خان يونس

images

أكثر من 350 شهيدًا في غزة.. وجيش الاحتلال: القادم أسوأ