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هل يؤكد رحيله؟.. تصرف غريب من محمد صلاح بعد مباراة برينتفورد (فيديو)

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الإثنين، 20-01-2025 11:53 ص

أثار النجم المصري محمد صلاح الجدل بعد فوز فريقه ليفربول على مضيفه برينتفورد (2-0) في مباراة السبت، ضمن منافسات الجولة 22 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وتوجه لاعبو فريق ليفربول نحو مدرجات مشجعي "الريدز" لتحيتهم عقب صافرة النهاية، ولم يتواجد معهم محمد صلاح، الذي كان من أوائل مغادري ملعب "غريفين بارك – Griffin Par" بالعاصمة لندن، وذلك وفقا لتقارير صحفية.

وارتبط اسم محمد صلاح البالغ من العمر 32 عاما، بالانتقال إلى صفوف نادي الهلال السعودي، وبعد نهاية عقده مع نادي ليفربول الصيف المقبل.


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