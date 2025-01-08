بعبارة ساخرة.. صلاح يرد على انتقادات أسطورة ليفربول

رد النجم المصري محمد صلاح بشكل ساخر على الانتقادات التي وجهها له مؤخرا قائد نادي ليفربول السابق جيمي كاراغر.

ووجه كاراغر خلال تحليله مباراة ليفربول ضد مانشستر يونايتد (2-2) عبر شبكة "سكاي سبورتس" أول أمس الاثنين، الدعوة لصلاح وترينت ألكسند أرنولد للاقتداء باحترافية زميلهما في نادي ليفربول فيرجيل فان دايك في طريقة تدبير ملف نهاية عقديهما مع "الريدز".

وتنتهي عقود الثلاثي مع نهاية الموسم الجاري ولم يتوصلوا بعد لأي اتفاق للتجديد، لكن صلاح خرج في أكثر من مناسبة وصرح بأن هذا الموسم سيكون على الأرجح الأخير له في ملعب "أنفيلد".

واعتبر كاراغر أن صلاح يهدف من خلال خرجاته الإعلامية للضغط على إدارة ليفربول بشأن تمديد عقده.

في المقابل، أثنى كاراغر على طريقة تعامل فان دايك مع ملف نهاية عقده مع ليفربول، مؤكدا أنه يجب على صلاح وأرنولد التعلم من المدافع الهولندي في هذا الصدد.

ورد صلاح على كاراغر بتغريدة على منصة "إكس" قائلا: "بدأت أعتقد أنك مهووس بي"، مرفقا تعبيرا ساخرا.

وكانت تقارير إنجليزية قد ذكرت في وقت سابق أن صلاح اشترط على إدارة ليفربول تمديد عقده لثلاث سنوات وحصوله على 400 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا للموفقة على التجديد.