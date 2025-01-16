رقم خيالي.. تعرف على المبلغ الذي سيحصل عليه صلاح من الهلال السعودي

كشفت قناة "الرياضية" أن نادي الهلال السعودي قدّم عرضًا ماليًا ضخمًا لمحمد صلاح للانضمام إلى صفوف الفريق.

يتضمن العرض:

150 مليون ريال سعودي في الموسم الواحد.

عقد لمدة موسمين بإجمالي 300 مليون ريال سعودي.

هذا الرقم يعادل 4 مليار جنيه مصري.

يُعتبر هذا العرض "خرافيًا" نظرًا لقيمته المالية الكبيرة، خاصةً بالمقارنة مع الراتب الذي يتقاضاه صلاح حاليًا مع ليفربول.

المفاوضات بين الناديين:

أوضحت القناة أيضًا وجود مفاوضات ومحادثات جارية بين مسؤولي نادي الهلال ونظرائهم في نادي ليفربول، وذلك بهدف إتمام صفقة انتقال محمد صلاح خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

يسعى الهلال من خلال هذه الصفقة إلى تعزيز صفوف الفريق قبل المشاركة في منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2025.

نشر صورة صلاح بقميص الهلال:

يُذكر أن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية، قد نشر مؤخرًا صورة للنجم المصري محمد صلاح وهو يرتدي قميص نادي الهلال السعودي، ما زاد من حدة التكهنات حول إمكانية انتقاله إلى الفريق.

مشاركة الهلال في كأس العالم للأندية:

سيشارك نادي الهلال السعودي في المجموعة الثامنة ببطولة كأس العالم للأندية 2025، حيث سيواجه فرقًا قوية مثل ريال مدريد الإسباني، وباتشوكا المكسيكي، وسالزبورج النمساوي.