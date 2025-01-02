أحمد عبدالقادر: الوحيد الأفضل مني هو محمد صلاح

قال أحمد عبدالقادر، لاعب فريق قطر القطري والمعار من النادي الأهلي حتى نهاية الموسم الجاري، أنه أفضل من أحمد مصطفى زيزو،جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك.

وأضاف أحمد عبدالقادر، خلال حواره ببرنامج "اللعيب"، المذاع عبر فضائية إم بي سي مصر: أنا أفضل من زيزو، كل واحد بيختار نفسه، لوسألت زيزو، هيقول زيزو".

وأضاف: "أنا أفضل من مصطفى فتحي، لاعب بيراميدز، وأنا أفضل من تريزيجيه، أنا دايمًا هختار نفسي".

وتابع: "لو وضعت في مقارنة مع أسطورة من الأساطير هختار نفسي، مشيرًا: بالتأكيد، محمد صلاح، نجم نادي ليفربول الإنجليزي أفضل مني".

وقال أحمد عبدالقادر:"في ناس ربطت خروجي من قائمة الأهلي فيكأس العالم للأندية الماضية، بأني مصاب وهذا غير صحيح أنا كنت جاهز فنيًا 100%".

وأضاف: "استبعادي من قائمة الأهلي، هو قرار المدير الفني لا أكتر ولا أقل".

وأوضح: "تعرضت للإصابة بعد الإعلان عن قائمة كأس العالم بخمسة أيام، من كتر الزعل والضيقة اللي أنا كنت فيها قعدت 4 أيام كل الليشغال تفكيري في التمرين، ليه تم استبعادي".

وتابع: "تحدثت مع كولر، عن استبعادي ولكنه لم يقل لي سبب مقنع، أنا قولتله طلعلي لقطة فيديو، أنا مقصر فيها في التمرين، قالي دهفي الأول وفي الأخر قراري".