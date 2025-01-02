الخميس 02 يناير 2025
توقيت مصر 10:31 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

بعد تقرير النيابة.. طبيب أحمد رفعت يكشف مفاجأة عن السبب الرئيسي للوفاة

أحمد عبدالقادر: الوحيد الأفضل مني هو محمد صلاح

عقوبة مودرن سبورت بعد مشاركة 6 لاعبين أجانب أمام الإسماعيلي

الدولار يرتفع لأعلى مستوى منذ عامين.. وهذا سعره أمام الجنيه الآن

عروس ترفع دعوى خلع: ما فعله عريسها بعد 7 أيام من الزواج صادم

الإمارات تطالب لبنان رسميا بتسليمها عبدالرحمن القرضاوي

6 مطالب.. ماذا طلبت مصر من سوريا في أول اتصال رسمي بعد سقوط الأسد؟

في ساحة مكة.. السعودية تعدم المصري أحمد فؤاد وتكشف السبب

كفاية كده.. حكيم يفاجئ الجميع بإعلان اعتزاله الغناء في 2025

قرار متسرع.. إعلامي عن رحيل نجم الأهلي: خسارة فنية كبيرة

أحمد عبدالقادر: الوحيد الأفضل مني هو محمد صلاح

Capture
ا
الخميس، 02-01-2025 09:53 ص

 

قال أحمد عبدالقادر، لاعب فريق قطر القطري والمعار من النادي الأهلي حتى نهاية الموسم الجاري، أنه أفضل من أحمد مصطفى زيزو،جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك.

 

وأضاف أحمد عبدالقادر، خلال حواره ببرنامج "اللعيب"، المذاع عبر فضائية إم بي سي مصر: أنا أفضل من زيزو، كل واحد بيختار نفسه، لوسألت زيزو، هيقول زيزو".

 

وأضاف: "أنا أفضل من مصطفى فتحي، لاعب بيراميدز، وأنا أفضل من تريزيجيه، أنا دايمًا هختار نفسي".

 

وتابع: "لو وضعت في مقارنة مع أسطورة من الأساطير هختار نفسي، مشيرًا: بالتأكيد، محمد صلاح، نجم نادي ليفربول الإنجليزي أفضل مني".

وقال أحمد عبدالقادر:"في ناس ربطت خروجي من قائمة الأهلي فيكأس العالم للأندية الماضية، بأني مصاب وهذا غير صحيح أنا كنت جاهز فنيًا 100%".

وأضاف: "استبعادي من قائمة الأهلي، هو قرار المدير الفني لا أكتر ولا أقل".

وأوضح: "تعرضت للإصابة بعد الإعلان عن قائمة كأس العالم بخمسة أيام، من كتر الزعل والضيقة اللي أنا كنت فيها قعدت 4 أيام كل الليشغال تفكيري في التمرين، ليه تم استبعادي".

وتابع: "تحدثت مع كولر، عن استبعادي ولكنه لم يقل لي سبب مقنع، أنا قولتله طلعلي لقطة فيديو، أنا مقصر فيها في التمرين، قالي دهفي الأول وفي الأخر قراري".

إقرأ ايضا

Capture

بعد تقرير النيابة.. طبيب أحمد رفعت يكشف مفاجأة عن السبب الرئيسي للوفاة

355125_0

عقوبة مودرن سبورت بعد مشاركة 6 لاعبين أجانب أمام الإسماعيلي

Capture

قرار متسرع.. إعلامي عن رحيل نجم الأهلي: خسارة فنية كبيرة

أخبار متعلقة

67729c334236041e6a6fcf3b

محمد صلاح يصدم جماهير ليفربول بشأن مستقبله

Capture

أبوه عايز 130 مليون.. تفاصيل عرض الزمالك لـ زيزو

421

والد زيزو يكشف مفاجأة عن حسم تجديده للزمالك

elaosboa48175

الكاف يفاضل بين نجمي الأهلي والزمالك للفوز بجائزة أحسن لاعب في إفريقيا

284001

رقم خيالي.. تفاصيل عقد محمد صلاح الجديد مع ليفربول