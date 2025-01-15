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تركي آل الشيخ: محمد صلاح في الهلال السعودي

سي
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الأربعاء، 15-01-2025 01:46 م

 

نشر المستشار السعودي تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة، صورة النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، مرتديًا قميص نادي الهلال السعودي، في إشارة إلى انتقال النجم المصري إلى النادي السعودي.

كما أفادت صحيفة "ريليفو" الإسبانية، في تقرير لها، بأن النجم المصري محمد صلاح جناح فريق ليفربول، وافق على الانتقال إلى صفوف الهلال السعودي لكرة القدم في الموسم المقبل.

وينتهي عقد محمد صلاح (32 عاما) مع الفريق الإنجليزي بنهاية الموسم الجاري، وسط أنباء عن مفاوضات إدارة ليفربول لإقناع النجم المصري بالتجديد.

وقالت صحيفة "ريليفو" أن محمد صلاح أبدى موافقته على اللعب مع نادي الهلال في الموسم المقبل وتمثيل الفريق في كأس العالم للأندية 2025 بالولايات المتحدة.

ومن جهته تحدث رئيس تحرير صحيفة "ماركا" الإسبانية، خوسيه فيليكس دياز، في تصريحات عبر برنامج "دورينا غير"، مساء الثلاثاء، عن إمكانية انضمام ثنائي ليفربول الأوروغوياني داروين نونيز ومحمد صلاح إلى صفوف الهلال، قائلا: "النصر والهلال يتنافسان على ضم نونيز، ومن وجهة نظري أن النادي الإنجليزي سيخسر أيضا خدمات صلاح والهولندي فيرجيل فان دايك".

وأضاف خوسيه فيليكس دياز: "يمكن أن نرى محمد صلاح الصيف المقبل في الدوري السعودي، فهو الاتجاه الأقرب له حال الرحيل عن ليفربول، فهو لا يفكر بالدوريات الأوروبية، واحتمالية مشاركته في مونديال الأندية مع الزعيم واردة".

وكان نادي الاتحاد السعودي يرغب في ضم محمد صلاح خلال صيف 2023، ولكن إدارة ليفربول والمدرب السابق للفريق الألماني يورغن كلوب رفضا رحيل اللاعب.

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