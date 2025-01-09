الخميس 09 يناير 2025
توقيت مصر 10:48 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

نادِ أوروبي كبير لـ صلاح: الأبواب دائماً مفتوحة لك

تخفيف عقوبة عمر زهران في واقعة سرقة شاليمار الشربتلي

وداعًا للثانوية العامة.. كل ما تريد معرفته عن نظام البكالوريا الجديد

61.5 جنيهًا.. خبير اقتصادي يفجر مفاجأة عن توقعات سعر الدولار

بعبارة ساخرة.. صلاح يرد على انتقادات أسطورة ليفربول

الزوجة اللعوب.. جلبت عشيقها وضاجعته على سرير الزوجية في وجود زوجها

شاهد.. مواطن يذبـ.ح شقيق زوجته في الشارع أمام المارة بسوهاج

لماذا قرر لبنان تسليم عبدالرحمن القرضاوي إلى لبنان وليس مصر؟

فصل السيد البدوي.. اشتعال الأزمة بين رئيس "الوفد" والهيئة العليا

لجنة "ناغل" التابعة للجيش الإسرائيلي تطلب الاستعداد للحرب على تركيا

نادِ أوروبي كبير لـ صلاح: الأبواب دائماً مفتوحة لك

282849
ا
الخميس، 09-01-2025 10:31 ص

 

غازل نادي بازل السويسري نجمه السابق المصري محمد صلاح جناح ليفربول الإنجليزي بعد تألقه الكبير مع "الريدز".

ونشر حساب نادي بازل عبر حسابه على منصة إكس صورة لصلاح بقميص النادي خلال احتفاله بأحد الأهداف، وعلق عليها: «الأبواب دائما مفتوحة لك».

ويعتبر بازل السويسري نقطة انطلاق محمد صلاح في الاحتراف الأوروبي، حيث انضم له عام 2012 قادما من المقاولون العرب المصري، ليبدأ رحلة التألق في ملاعب أوروبا.

وقضى صلاح موسمان مع بازل من 2012 لـ2014 قبل انضمامه لتشيلسي الإنجليزي، وشارك صلاح مع بازل في 79 مباراة بكل البطولات، وسجل 20 هدفا وصنع 17 أخرى.

وتوج المصري محمد صلاح بلقب الدوري السويسري مرتين مع بازل، وتوج معهم بجائزة أفضل لاعب في الدوري السويسري.

إقرأ ايضا

677d21014236041bf60277f7

بعبارة ساخرة.. صلاح يرد على انتقادات أسطورة ليفربول

2577680_0

محمد شبانة يكشف تفاصيل مكالمته بإمام عاشور عن واقعة "البالونة"

image

اتحاد الكرة يلزم "مودرن سبورت" بسداد 22 مليون جنيهًا لأسرة أحمد رفعت

أخبار متعلقة

677d21014236041bf60277f7

بعبارة ساخرة.. صلاح يرد على انتقادات أسطورة ليفربول

67729c334236041e6a6fcf3b

محمد صلاح يصدم جماهير ليفربول بشأن مستقبله

19_2024-638589281231287073-128

ليفربول يعرض على صلاح رقم خرافي لتجديد عقده مع الفريق