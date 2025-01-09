نادِ أوروبي كبير لـ صلاح: الأبواب دائماً مفتوحة لك

غازل نادي بازل السويسري نجمه السابق المصري محمد صلاح جناح ليفربول الإنجليزي بعد تألقه الكبير مع "الريدز".

ونشر حساب نادي بازل عبر حسابه على منصة إكس صورة لصلاح بقميص النادي خلال احتفاله بأحد الأهداف، وعلق عليها: «الأبواب دائما مفتوحة لك».

ويعتبر بازل السويسري نقطة انطلاق محمد صلاح في الاحتراف الأوروبي، حيث انضم له عام 2012 قادما من المقاولون العرب المصري، ليبدأ رحلة التألق في ملاعب أوروبا.

وقضى صلاح موسمان مع بازل من 2012 لـ2014 قبل انضمامه لتشيلسي الإنجليزي، وشارك صلاح مع بازل في 79 مباراة بكل البطولات، وسجل 20 هدفا وصنع 17 أخرى.

وتوج المصري محمد صلاح بلقب الدوري السويسري مرتين مع بازل، وتوج معهم بجائزة أفضل لاعب في الدوري السويسري.