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محمد صلاح يصدم جماهير ليفربول بشأن مستقبله

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الثلاثاء، 31-12-2024 12:26 م

 

صرح النجم محمد صلاح، جناح فريق ليفربول، بأنه لا يوجد شيء ملموس في الوقت الحالي بشأن تجديد عقده مع "الريدز"، بعد الفوز على مضيفه وست هام يونايتد (5-0) مساء أمس الأحد.

 

وقال محمد صلاح في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس" بعد المباراة حول ما إذا كان الجمهور سيسمع أخبارا جيدة قريبا بشأن تجديد عقده الذي ينتهي مع ليفربول بنهاية الموسم الحالي 2024-2025: "نحن بعيدون عن ذلك، لكنني لا أريد أن أضع شيئا في وسائل الإعلام حتى يستمر الناس في قول ذلك، لا شيء ملموسا في الوقت الحالي".

 

وردا على سؤال حول إمكانية الفوز بالكرة الذهبية عام 2025، قال النجم المصري: "الشيء الوحيد الذي يدور في ذهني هو فوز ليفربول وقيادته نحو التتويج بلقب الدوري الإنجليزي".

 

وأضاف: "سأبذل قصارى جهدي للفوز باللقب، هناك عدد قليل من الفرق الأخرى الجيدة جدا تحاول اللحاق بالركب، وعلينا أن نبقى مركزين ومتواضعين".

 

وتابع "الفرعون" ضاحكا: "اللاعبون في غرفة الملابس قالوا هل تتذكر ماذا حدث لك في آخر مرة هنا"، في إشارة إلى مشادته مع الألماني يورغن كلوب، مدرب ليفربول السابق، خلال مباراة وست هام و"الريدز" الموسم الماضي.

 

واختتم محمد صلاح (32 عاما) حديثه، قائلا: "لم تكن ذكرى لطيفة هنا العام الماضي، لكنني بعدها بدأت أتوهج، وسعيد بأننا حققنا نتيجة أفضل هذا العام".

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