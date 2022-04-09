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مرتضى منصور يعلن عن خطوة طارئة في الزمالك بعد واقعة أمس

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السبت، 09-04-2022 03:27 م
دعا المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك المجلس لعقد جلسة طارئة مساء اليوم لاتخاذ قرار عاجل بشأن ما بدر من الدكتور مصطفي هدهود أثناء مراسم توزيع الميداليات عقب انتهاء مباراة الزمالك وفريق سبورتنج في نهائي بطولة كأس مصر في كرة اليد.
وتوج الفريق الأول لرجال كرة اليد بنادي سبورتنج ببطولة كأس مصر، عقب فوزه على الزمالك بنتيجة 33 - 30 ، في المباراة التي جمعت الفريقين، أمس الجمعة، على صالة المقاولون العرب.
وكان الشوط الأول قد انتهى بتقدم سبورتنج بنتيجة 16 12، قبل أن يستمر فارق الأهداف في الشوط الثاني لصالح سبورتنج، وتنتهي المباراة لصالحه بنتيجة 33 30، ويتوج بلقب كأس مصر لرجال كرة اليد.
وظل فريق سبورتنج متقدما على الزمالك حتى الدقيقة 14، ليطلب مدرب الفريق الأبيض وقت مستقطع حين كانت النتيجة تشير لتأخر فريقه (6-9).
وكان الزمالك قد تأهل للمباراة النهائية بعد الفوز على البنك الأهلي بنتيجة 28 25، بينما صعد سبورتنج على حساب هليوبوليس بنتيجة 25 24.
 

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