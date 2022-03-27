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مرتضى منصور يثير الجدل ويطالب السيدات بتغطية أجسادهن داخل النادي لمنع التحرش

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الأحد، 27-03-2022 09:18 ص

قال محمود العسال المستشار القانونى للزمالك، إن كلام رئيس الزمالك تم تحريفه تمامًا وعار تماما من الصحة، مشيرًا إلى أن كل ما قاله مرتضى منصور في الإذاعة، أنه لا يريد أن يكون هناك فصل للأعضاء كل يوم بسبب مخالفات ووقائع تحرش من جانب بعض الشباب، وأن هذا الأمر جاء نتيجة اللجان المتعاقبة التي لم تضع ضوابط أخلاقية في النادي.
وأضاف المستشار القانوني لنادي الزمالك، أن منصور طلب مراعاة الجميع لملابسهم وعدم إظهار أي أمر يكون فيه عامل إثارة للشباب لأنه لا يعرف الصالح من الطالح، ويريد أن يكون هناك حالة من الانضباط داخل النادي، مؤكدًا أن رئيس الزمالك لم يتحدث عن صبغات الشعر أو ظهور أجزاء من جسد السيدات ولا أي شيء من التفاهات التي تتردد.

واختتم تصريحاته بأن مرتضى منصور صريح ويتحدث مع الأعضاء بكل صراحة، ويرغب في أن يسير النادي على خطى منظمة تجعل نادي الزمالك في أفضل حال ويكون نموذجا مشرفًا لجميع الأندية ولكل مشجعي وأعضاء النادي.
 

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