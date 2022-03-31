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الزمالك يطلب من شيكابالا الاعتزال واللاعب يصدمهم برد فعله

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شيكابالا
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الخميس، 31-03-2022 12:53 م
قال الإعلامي محمد شبانة، في تصريحات تليفزيونية، ببرنامجه "بوكس تو بوكس"، على فضائية ETC: "رفض محمود عبدالرازق شيكابالا قائد الفريق الكروي الأول بنادى الزمالك فكرة الاعتزال نهاية الموسم الجاري بناء على طلب الإدارة التي تحدثت مع اللاعب بشكل ودي ومفاتحته في ملف الاعتزال.
شيكابالا أكد لمسئولي الزمالك أنه لن يعتزل ولازال قادر على العطاء لسنوات في الملاعب، مشيرًا لهم إلى أنه حال رغبتهم في رحيله فسيتجه للرحيل للخليج وسيبحث عن عرض جديد لكن الأمر مرفوض بالنسبة له تمامًا بالاعتزال.
أكد مصدر داخل نادي الزمالك، أن مسؤولي النادي الأبيض حسموا اتفاقهم مع أول اللاعبين بخط الوسط لتدعيم هذا المركز خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
 

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