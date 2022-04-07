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على رأسهم «زيزو».. مرتضى منصور يفضح 3 من لاعبي الزمالك: هربيهم من جديد

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مرتضى منصور
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Teads
الخميس، 07-04-2022 11:52 ص
وجه رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور، رسائل نارية لعدد من لاعبي الفريق الأبيض، وذلك خلال فيديو نشره في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس على قناته الرسمية عبر موقع "يوتيوب".
وقال مرتضى منصور في الفيديو: "هناك ثلاثي متمرد، سأفضحه أمام مصر ولكم عبرة فيما حدث من قبل جماهير نادي الزمالك تجاه ثنائي الفريق الأبيض طارق حامد والمغربي أشرف بن شرقي، على الرغم من إنهما نجمي الفريق".
وأكمل مرتضى منصور، قائلاً: "هذا الثلاثي المتمرد سأعيد تربيته من جديد، أولهم من يسرب أخبار غير صحيحة عن الفريق للإعلام، والآخر يعرض نفسه على كل أندية مصر، والأخير كان يتقاضى 750 ألف جنيه مصري سنوياً ثم فجأة أصبح راتبه 22 مليون جنيه مصري، وهو ما يؤكد أن ميزان العدل اختل بين لاعبي الزمالك".
وأضاف مرتضى منصور: "هناك من يطالب بالحصول على أموال، رغم النتائج السيئة للفريق هذا الموسم خاصة على المستوى الإفريقي، الزمالك ظل 6 مباريات لم يستطع تحقيق الفوز في أي مباراة منهم، هذا العام شهد أسوأ مسيرة للزمالك في بطولة إفريقيا".
وأردف: "قبل مباراة مهمة ضد بيراميدز تعزز من حظوظ الزمالك في المنافسة على لقب الدوري هذا العام، وجدت لاعب يهدد بعدم المشاركة ويدعي الإصابة بسبب الأموال، ما موقفي وقتها أمام الجماهير إذا استجبت له؟ ما حدث يعتبر خيانة للفريق، سأفضح كل المتمردين، محكوم عليهم بالإعدام أمام جماهير الزمالك".
واستطرد: "رسالة إلى جماهير نادي الزمالك نحن الآن في مفترق طرق، إما أن نتحمل هذا الموسم سوياً حتى يمر بسلام، أو يدخل الزمالك في أزمات لمدة 100 عام مقبل، لدي استعداد لاستكمال الموسم باللاعبين الناشئين، لا يهمني الفوز بالبطولات لحين تصحيح أوضاع الفريق".
 

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