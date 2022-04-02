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مرتضى منصور يهاجم الخطيب.. وكهربا يرد بصورة «مستفزة»

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كهربا
Native
Teads
السبت، 02-04-2022 10:23 ص

رد محمود عبدالمنعم "كهربا" لاعب الأهلي المعار إلى نادي هاتاي التركي، على هجوم مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، الذي شنه الأخير على اللاعب خلال تصريحاته بالمؤتمر الصحفي الذي عقده الخميس بمقر نادي الزمالك.
وقال مرتضى منصور أن الخطيب تعمد تحريض كهربا للرحيل عن الزمالك، والانتقال إلى نادي "محلل" وهو ديبورتيفو داس أفيس البرتغالي لمدة أسبوع، قبل العودة إلى الدوري المصري عن طريق بوابة الأهلي.
ونشر كهربا عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" صورة له رفقة محمود الخطيب رئيس الأهلي أثناء حملهما كأس السوبر الإفريقي، وكتب عليها: "أهلاً رمضان".
وكان مرتضى منصور تحدث عن الحكم الصادر لناديه، في قضية كهربا، حيث قال: "الزمالك سيحصل على مستحقاته من كهربا، حتى لو اعتزل كرة القدم سيتم الحجز على ممتلكاته".
وأردف: "اطلع يا كهربا اتكلم وقول من طالبك بالهروب والرحيل عن الزمالك بالرغم من استمرار تعاقدك مع النادي، وانتقالك لنادي محلل برتغالي، من سوء حظ محمود الخطيب أنني رجل قانون".

 

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