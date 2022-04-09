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أشرف بن شرقي في الأهلي مقابل هذا المبلغ

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بن شرقي
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السبت، 09-04-2022 11:17 ص

كشف الإعلامي محمد شبانة، أخر مفاوضات الأهلي مع  أشرف بن شرقي  من أجل ارتداء القميص الأحمر بداية من الموسم المقبل.
وتابع شبانة في تصريحات تليفزيونية لبرنامجه بوكس تو بوكس المذاع على فضائية ETC :" أمير توفيق مدير التعاقدات تفاوض مع كريم بلق وكيل أعمال اللاعب وشقيقه من أجل إتمام الصفقة بعد الاتفاق علي حصول اللاعب علي مليون و500 ألف دولار في الموسم الواحد  كونه لاعباً حر ".
وأضاف شبانة:"أشرف بن شرقي طلب الحصول علي مليون و800 ألف دولار في الموسم بجانب ما يسمي مكأفاة توقيع كونه  صفقة انتقال حر ولن يتحمل النادي أي أعباء مالية لـ الزمالك لشرائه ".
وأكمل شبانة:" مدير التعاقدات أكد للاعب أن النادي لايدفع مكأفاة توقيع وأن العرض الاهلاوي نهائي بجانب حال إتمام الصفقة سوف يتم منحه حملة إعلانية خلال فترة تعاقده من رعاة النادي ".
وأتم شبانة:" تمسك اللاعب بالحصول علي مكأفاة توقيع جعل الأهلي يؤجل إتمام الصفقة لاسيما أن أشرف بن شرقي طلب 300 الف دولار إضافية كمكأفاة توقيع للأهلي".
 

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