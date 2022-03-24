الجمعة 25 مارس 2022
توقيت مصر 04:00 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

قرار هام من الـ«كاف» قبل مباراة مصر والسنغال

مفاجأة في تشكيل المنتخب أمام السنغال

المنتخب السعودي إلى كأس العالم ووزير الرياضة: مبروك السادسة

الإعدام لقاطع رأس أمه بسبب الميراث.. تفاصيل صادمة

التموين تعلن حذف من يصل راتبه لهذا الرقم

نجل حنان ترك يطالب الجمهور بالدعاء لها بالشفاء

شاهد.. تحدي رقص مثير بين صافيناز وفتاة وتركع احترامًا لها

سيد رجب يخرج عن صمته ويعلق على اتهامات زوجته

فنانة شهيرة تنسحب من لقاء على الهواء بسبب سؤال

زوجة بطل «أبوالعروسة» الأجنبية تفضحه بكشف وقائع صادمة

ADS
 

طارق حامد يفاجئ الجميع بطلب التجديد والزمالك يصدمه

jXLcxAWhatsApp-Image-2020-09-28-at-4.28.46-PM
طارق حامد
Native
Teads
الخميس، 24-03-2022 11:37 ص
قال الإعلامي محمد شبانة إن طارق حامد لاعب وسط نادي الزمالك، فاجأ الجميع داخل القلعة البيضاء بطلبه التجديد للفريق في الفترة المقبلة.
وحسب " شبانة" في برنامجه "بوكس تو بوكس"المُذاع على فضائية ETC ، كشف تفاصيل ما حدث في جلسة اللاعب مع البرتغالي فيريرا المدير الفني للفريق حيث طلب التجديد للفريق وأكد له أن الأولوية له بالاستمرار وتجديد التعاقد.
وأوضحت المصادر أن اللاعب طلب من فيريرا بنقل رسالته لمسئولي الزمالك وأنه يرغب في التجديد والاعتزال داخل أروقة القلعة البيضاء رغم وجود عرض سعودي له.
وأوضح شبانة: “إدارة الزمالك ترفض حتى الآن فتح الملف وتتمسك بالقرار الذي تم اتخاذه في وقت سابق واشترطوا لفتح ملف التجديد لأي لاعب هو النتائج الايجابية في بطولة الدوري واستعادة الفريق لمستواه”.
وتابع شبانة: "توصل مسئولو نادي الزمالك لاتفاق نهائي مع مهند لاشين لاعب وسط فريق طلائع الجيش لضمه بداية من الموسم المقبل.
وواصل شبانة: "إدارة الزمالك اتفقت مع اللاعب على كافة التفاصيل وسيحصل على 8 ملايين جنيه في الموسم مع الفريق وسيكون العقد لمدة 4 مواسم مقبلة".
واختتم شبانة: "مهند لاشين يمتلك في جعبته عرض آخر من نادي بيراميدز والذي يرغب في التعاقد معه لكن اللاعب يضع الأولوية بالنسبة له في الانتقال إلى صفوف الزمالك".
 

إقرأ ايضا

246404

قرار هام من الـ«كاف» قبل مباراة مصر والسنغال

blobid1648030059876

مفاجأة في تشكيل المنتخب أمام السنغال

19_2022-637797859300746216-74

تردد قنوات مجانية ناقلة لمباراة مصر والسنغال غدًا الجمعة

أخبار متعلقة

620e40874236041a1d6f676d

مفاجأة صادمة.. النصر السعودي يتخلى عن التعاقد مع محمد أبوجبل

100-015414-mosimane-al-ahly-sarcastic-statement-contract_700x400

لاعب الزمالك السابق: « مدرب الأهلي دجال»

20220228040849849

«لقاء جنسي» يفجر أزمة بين مرتضى منصور وكارتيرون

20210505170256054

لاعب خطير.. سباق قوي بين الأهلي والزمالك على ضم هذا النجم

202202190847504750

6 لاعبين يفاجئون الجميع ويقررون الرحيل وعدم التجديد للزمالك

124-024446-abo-gabal-zamalek-al-nasr-mortda-mansuor_700x400

أبوجبل يصدم مرتضى منصور: وقّعت لنادي النصر وأنتم السبب