ماذا قال «ميدو» عن «سافيو» بعد أول مباراة له مع الأهلي

الإثنين، 10-10-2022
10:11 ص
أشاد أحمد حسام ميدو
مهاجم الزمالك الأسبق، بقدرات البرازيلي برونو سافيو
لاعب الأهلي الجديد بعد مشاركته في أولى مبارايته مع الفريق أمام الاتحاد
المنستيري التونسي اليوم
وحقق الأهلي الفوز على الاتحاد المنستيري بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت
على ملعب مصطفى بنجانيت ضمن منافسات جولة الذهاب من دور الـ32 بالبطولة الإفريقية.
وقال ميدو
خلال حديثه ببرنامج "الريمونتادا" الذي يقدمه على قناة
"المحور": "اتضح في مباراة الأهلي والاتحاد المنسيتري أن سافيو
لمسته للكرة جيدة وقادر على اللعب بين الخطوط بشكل جيد، وبدايته ليست سيئة مع
الفريق ولعب بثقة وأثبت أنه لديه شخصية ولم يشعر برهبة أول مباراة".
وأضاف: "يجب أن تعرف أنك تلعب في الأهلي وليس سيراميكا كليوباترا،
ينبغي أن يكون لديك تحولات مختلفة، وكنت أتوقع أن لقاء الاتحاد المنستيري سيكون
أصعب من ذلك على الأهلي ولكن وجدت العكس، فتحولات الفريق التونسي في الهجمات
المرتدة ضعيفة للغاية".
وتابع: "مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي كان جريئا بالدفع
بالبرازيلي سافيو
وكذلك شادي حسين ومحمود متولي، وهذه شجاعة تعبر عن قناعاته
الفنية، كما أن أكرم توفيق لعب مباراة كبيرة وكأنه لم يكن مصابًا منذ فترة كبيرة
ولا يشارك في المباريات".
وتابع: "هناك فوارق في الفنيات والخبرات في كل الخطوط بين الأهلي
والاتحاد المنسيتري".