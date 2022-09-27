بعد رفضه عرض الزمالك.. شوبير يكشف مفاجأة عن عودة رمضان صبحي للأهلي

الثلاثاء، 27-09-2022
01:15 م
كشف الإعلامي أحمد شوبير
، عن إمكانية عودة رمضان صبحي، لاعب فريق بيراميدز،
الي الأهلي مجددا، خلال الفترة المقبلة.
وكان احمد حسن لاعب الاهلي ومنتخب مصر السابق، قال إن مصادر مقربة من رمضان صبحي أكدت إمكانية عودته للنادي الأهلي لذلك رفض عرضا ضخما من الزمالك
.
وقال «شوبير
» خلال برنامجه الإذاعي «مع شوبير
»، عبر قناة «أون سبورت أف إم»:
«الأهلي أغلق ملف عودة رمضان صبحي للفريق مجددا، فهناك حالة غضب في القلعة الحمراء
من طريقة رحيله، وهو ما يجعل فرص عودته مجددا صعبة».
وكان مصدر داخل النادي الأهلي قد تحدث عن عودة رمضان صبحي للأهلي، مؤكدا
أنها منتهية لعدة أسباب، يأتي على رأسها طريقة رحيله عن الأحمر، في وقت سابق، بعد
اتفاق إدارة الفريق مع هيدرسفيلد الإنجليزي على التعاقد مع اللاعب، قبل أن يعلن
الأخير عن رغبته في الانضمام لبيراميدز.
وشدد المصدر ، على أن العلاقة بين رمضان صبحي وجماهير الأهلي متوترة منذ
رحيله لبيراميدز في صيف 2020.
وكان إكرامي الشحات، حارس مرمى الأهلي السابق، قد خرج بتصريحات أثارت جدلا
كبير خلال الفترة الماضية، بعد حديثه بأن رمضان صبحي «زوج ابنته» يرغب في العودة
لصفوف الأحمر مرة أخرى.
وقال إكرامي: «رمضان صبحي يرغب في العودة لصفوف الأهلي مرة أخرى، ولديه
استعداد كامل للعب بالقلعة الحمراء من جديد».