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الأهلي يضم صفقتين رسميًا.. وشوبير يعلن أسمائهما

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شوبير
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الخميس، 29-09-2022 12:14 م

أكد الإعلامي أحمد شوبير أن الأهلي أنهى إجراءات التعاقد مع كريم الدبيس وعبد الرحمن رشدان ثنائي فريق وادي دجلة .

وقال شوبير عبر برنامجه الإذاعي أن الأهلي حصل بالفعل على توقيع كريم الدبيس وعبد الرحمن رشدان لمدة 5 سنوات مقبلة ، واللاعبان قاما بالتصوير بتيشيرت الأهلي تمهيدا للإعلان الرسمي خلال الفترة القليلة المقبلة.

وكشف الإعلامي أحمد شوبير عن موقف القلعة الحمراء من رحيل بعض النجوم خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأضاف : "هناك العديد من العروض المحلية القوية المقدمة للحصول على خدمات زياد طارق جناح القلعة الحمراء".

وتابع : "طبقا لحالة مصطفى سعد ميسي في تدريبات الفريق سوف يتم حسم مصير زياد طارق من الرحيل أو البقاء مع الفريق".

يذكر أن زياد طارق كان قد ظهر بشكل جيد في الفترات التي حصل خلالها على الفرصة سواء في فترة ريكاردو سواريش أو بيتسو موسيماني.
 

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