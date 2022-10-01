بالأسماء .. الأهلي يضم 10 لاعبين في أقوى الصفقات الصيفية

السبت، 01-10-2022
03:11 م
حسم النادي الأهلي، العديد من الصفقات خلال الميركاتو الصيفي
الحالي 2022، تنوعت بين أجانب ومحليين وناشئين تحت السن، ويسعى إلى المزيد من الصفقات
خلال الفترة الحالية.
وفيما يلي نستعرض أبرز صفقات الأهلي
في الميركاتو الصيفي
2022:
1- برونو سافيو
تعاقد النادي الأهلي مع المهاجم البرازيلي برونو سافيو لمدة
ثلاثة مواسم مع أحقية النادي في تمديد التعاقد لموسم رابع، قادما من نادي بوليفار بالدوري
البوليفي.
وخلال موسم 2021-2022 خاض سافيو 31 مباراة مع بوليفار في
جميع المسابقات وسجل 16 هدفا وصنع أربع تمريرات حاسمة في أفضل مواسمه على الإطلاق.
2- شادي حسين
تعاقد النادي الأهلي مع مهاجم آخر وهو اللاعب شادي حسين مهاجم
سيراميكا كليوباترا، من أجل تدعيم الخط الأمامي للفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية
الجارية.
وأعلن الأهلي عن تعاقده مع شادي الهداف التاريخي لنادي سيراميكا
كليوباترا لمدة خمس سنوات قادمة، أي حتى عام 2027.
3- مصطفى ميسي
كانت الصفقة الثالثة من نادي سيراميكا كليوباترا، حيث أعلن
النادي الأهلي عن انضمام مصطفى سعد "ميسي"، لاعب سيراميكا، لصفوف الفريق
لمدة خمسة مواسم قادمة، ويبلغ مصطفي ميسي 21 عاما، فهو من مواليد 22 أغسطس 2001.
ويجيد صفقة الأهلي الجديدة اللعب في في 3 خطوط بالمستطيل
الأخضر وهي الظهير الأيمن والظهير الأيسر وتحت رأس الحربة.
لاعبي وادي دجلة
لم يكتف الأهلي بالصفقات السابقة، وأنهى اتفاقه مع وادي دجلة
على ضم 7 لاعبين ناشئين، أبرزهم كريم الدبيس، وعبد الرحمن رشدان، ومحمد احمد زعلوك.
بالإضافة إلى أحمد كباكا مواليد 2005، ياسين عاطف منصور مواليد
2007، عبد الرحمن مانو، وحسن مصطفى حسن مواليد 2008.
صفقة الأهلي الجديدة
ووفقا لتقارير صحفية، أنهى الأهلي اتفاقه مع البرازيلي مارسينهو
لاعب نادي كاواساكي فرونتالي الياباني، الذي يشغل مركز الجناح الأيسر.
ومن المقرر، أن يصل اللاعب إلى القاهرة خلال الساعات القليلة
المقبلة بعد الاتفاق مع اللاعب وناديه على كافة تفاصيل العقد.
جدير بالذكر أن الأهلي يبدأ موسمه الجديد بمواجهة نادي الاتحاد
المنستيري في دوري أبطال أفريقيا.