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إكرامي يفاجئ الجميع: رمضان صبحي راجع الأهلي

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رمضان واكرامي
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الأربعاء، 28-09-2022 09:05 ص

أثار إكرامي الشحات، نجم النادي الأهلي الأسبق، ووالد زوجة رمضان صبحي، الجدل بشأن عودة رمضان صبحي مجدداً للقلعة الحمراء.

وقال إكرامي الشحات في تصريحات عبر برنامج “اللعيب” عبر قناة “إم بي سي مصر” : “رمضان صبحي رفض الزمالك رسمياً”.
وتابع: “رمضان صبحي إن شاء الله هيكون في الأهلي"، مؤكدًا :" أكيد لو خيروا رمضان صبحي بين الأهلي والزمالك هيختار الأهلي".
كما كشف إكرامي الشحات، حقيقة وساطة حسن حمدي لمحمود الخطيب من أجل عودة اللاعب إلى الأهلي مجدداً.

وقال إكرامي : “كل ما تردد اني أخذت رمضان صبحي، من ايده وذهبنا لحسن حمدي، كي يتوسط لدى محمود الخطيب، ليعود اللاعب للقلعة الحمراء من جديد، هذا الكلام عارٍ تمامًا من الصحة”.
وأضاف: “في كذب وافتراء عليا من بعض الأشخاص، فهم يقولون إني تواصلت مع الدكتور حسن مصطفى والكابتن حسن حمدي، ليتوسطوا لرجوع رمضان صبحي، أقسم بالله العظيم هذا الكلام كذب وافتراء ولم يحدث، وأنا ليس معي رقم تليفون حسن مصطفى، كي أتواصل معه وشرف لي بالطبع التواصل معه فيما بعد".

وأكمل: “مش هتسول، إن أنا أترك الأبواب حتى يعود رمضان صبحي للأهلي، أنا قولت أتمنى عودة رمضان صبحي للأهلي، ولكن لن أتسول عودة اللاعب للقلعة الحمراء”.
واختتم: “رمضان صبحي لا يبكي مثلما يتردد من أجل عودته للأهلي، لا يصح أن يتم تصغير رمضان بهذا الشكل”.
 

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