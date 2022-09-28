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«مش قصدي حاجة بس غريبة».. مدحت شلبي يفجر مفاجأة صادمة عن «سافيو»

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مدحت شلبي
Native
Teads
الأربعاء، 28-09-2022 09:49 ص


انتقد الإعلامي مدحت شلبي، البرازيلي برونو سافيو، صفقة النادي الأهلي الجديدة، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال مدحت شلبي في تصريحات عبر قناة “أون تايم سبورتس 2”: “بالنظر إلى حجم انتقالات برونو سافيو لاعب الأهلي الجديد وجدنا أنه انتقل 16 مرة في آخر 7 سنوات وهو حجم انتقالات غريب”.
وتابع: “كان لابد أن يراعي المسئولون في النادي الأهلي هذا الرقم قبل انضمامه للفريق”.

وأضاف: “هل اللاعب حظه سيئ مع الأندية عشان كدا بينتقل كتير، فهذا الأمر مثير للعجب بالنسبة لي وهناك أندية بقى فيها 3 شهور فقط”.

واختتم: “بوليفار تعاقد معه مجاناً وقام ببيعه للنادي الأهلي بمليون ونصف دولار، أنا مش غرضي حاجة، الأمر فقط غريب ولابد من إيضاحه للجماهير”.
وأعلن النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، مؤخراً، ضم البرازيلي برونو سافيو، قادماً من صفوف بوليفار البوليفي.
 

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