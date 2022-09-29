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موسيماني يصدم الجميع في أول حوار له: الأهلي كان بعيدًا عن منصات التتويج قبل التعاقد معي

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موسيماني يصدم الجميع في أول حوار له: الأهلي كان بعيدًا عن منصات التتويج قبل التعاقد معي

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موسيماني
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الخميس، 29-09-2022 03:12 م



كشف الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، سبب موافقته على تدريب أهلي جدة السعودي.

وقال موسيماني خلال مؤتمرا صحفيا، اليوم، الخميس: "تلقيت عروضا من مختلف أنحاء العالم في الفترة الماضية، سواء لتدريب أندية أو منتخبات، لكنني فضلت عرض أهلي جدة لأنني أحب التحديات الصعبة، وإعادة الفريق إلى منصات التتويج، الأهلي المصري كان بعيدا عن التتويج بالبطولات القارية قبل التعاقد معي، لكنني نجحت في إعادة الفريق إلى منصات التتويج".

وأضاف موسيماني: "وقعت على تدريب أهلي جدة لمدة عامين من أجل تحسين الأوضاع داخل الفريق، أصبح مطلوبا منا تصعيد الفريق إلى دوري المحترفين السعودي، إنها مهمة صعبة، لكننا مستعدون لها".

وأشار: “الميركاتو الصيفي انتهى، وسنرى من خلال المباريات القادمة، احتياجات الفريق من صفقات في الميركاتو الشتوي”.

ورحل  بيتسوموسيماني عن تدريب الأهلي المصري، في شهر يونيو الماضي، عن طريق فسخ تعاقده بالتراضي.

 

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