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كيروش يفجر مفاجأة: إبراهيم عادل أفضل موهبة في مصر

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الخميس، 07-10-2021 08:23 م
فجر الإعلامي مدحت شلبي، مفاجأة بشان رأي المدير الفني للمنتخب الوطني كارلوس كيروش، الذي أبدى إعجابه بمهارات وقدرات إبراهيم عادل الفنية، وأكد على أنه أفضل موهبة في مصر.
وأضاف خلال برنامج "مساء أون تايم" المذاع على قناة "أون تايم سبورت": أن كيروش أبدى اندهاشه بعدم وجود إبراهيم عادل في التشكيلة الأساسية لمنتخب مصر، وأكد أنه سيكون له دور كبير مع الفراعنة المباريات المقبلة.
وتابع: "كيروش قال في الغرف المغلقة إن إبراهيم عادل يتميز ويجيد اللعب في أكثر من مركز، وتحركاته واعية للغاية داخل الملعب".
وأشار "شلبي" إلى أن إبراهيم عادل قد يكون أساسيًّا في مباراة منتخب مصر وليبيا المقبلة ضمن تصفيات كأس العالم، وهو ما يمثل مفاجأة تشكيل كيروش.
 

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