أحدهم مفاجأة.. عصام الحضري يختار 4 حراس مرمى لمنتخب مصر

الإثنين، 20-09-2021
09:52 ص
استقر عصام
الحضري مدرب حراس مرمي
منتخب مصر علي رباعي حراسة مرمى الفراعنة خلال المواجهتين المقبلتين
أمام ليبيا ضمن منافسات التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022 .
وكشف مصدر
رياضي أن عصام الحضري استقر علي ضم كل من محمود جاد ومحمد الشناوي ومحمد أبو جبل والهاني
سليمان.
في سياق أخر
أعلن الجهاز الفني لـ منتخب مصر بقيادة كارلوس كيروش القائمة المبدئية لأسماء اللاعبين
المحترفين بالخارج الذين سيتم استدعاء عدد منهم للانضمام إلى معسكر المنتخب
استعدادًا
للقائي منتخب ليبيا ضمن الجولتين الثالثة والرابعة للمجموعة السادسة لتصفيات أفريقيا
لكأس العالم.