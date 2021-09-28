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«طوال فترة تواجدي».. تصريح مفاجئ من «كيروش» بشأن صلاح

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كيروش
Native
الثلاثاء، 28-09-2021 07:25 م
أعلن كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم استمرار محمد صلاح نجمنا المصري فى صفوف ليفربول  قائدا للمنتخب خلال الفترة المقبلة .
وقال كيروش خلال المؤتمر الصحفي الخاصة بمباراة ليبيريا  الودية:" محمد صلاح هو قائد منتخب مصر الأول طوال فترة تواجدي علي رأس القيادة الفنية للفراعنة .
وانطلق اليوم معسكر منتخب مصر الأول لكرة القدم ببرج العرب استعدادا لمواجهتي ليبيا في الجولة الثالثة والرابعة من منافسات التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2020.
و أعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة كارلوس كيروش المدير الفني قائمة أسماء اللاعبين المختارين للانضمام إلى معسكر المنتخب استعدادًا لمباراة ليبيريا الودية المقرر اقامتها في التاسعة مساء الخميس المقبل بستاد الجيش ببرج العرب بجانب خوض مباراتى ليبيا بالتصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2022.

 

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