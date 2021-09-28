الثلاثاء 28 سبتمبر 2021
توقيت مصر 11:13 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

ماشية بالحب.. تعليق مفاجئ من إبراهيم سعيد بشأن شوقي غريب

دولة عربية تصدر قانونًا بإعدام من يُشجع على التطبيع مع إسرائيل

داعية سعودي: تزوجا حديثًا ثم صُدم بما رآه في زوجته بعد استيقاظها من النوم

شاهد.. السيسي يفاجئ الوزراء بهذا الطلب خلال التقاط صورة تذكارية

دنيا سمير غانم تنهار من البكاء في أول ظهور لها بعد وفاة والديها

السعودية.. وزير التعليم يلغي شرط دخول الجامعة

زوجة حمو بيكا تثير الجدل بهدية «حرام» لزوجها

الدولار يرتفع في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

حقيقة وفاة منة فضالى ووالدتها في حريق

فعل مقزز.. شمس تثير الجدل بتعرية إبطها: أبيض طبيعي مش فوتوشوب (فيديو)

ADS
 

ماشية بالحب.. تعليق مفاجئ من إبراهيم سعيد بشأن شوقي غريب

3202126104848480778335
ابراهيم سعيد
Native
الثلاثاء، 28-09-2021 10:28 ص

هاجم إبراهيم سعيد نجم منخب مصر السابق، اتحاد الكرة بعد قرار تعيين شوقي غريب مديرا فنيا لمنتخب مصر الاوليمبي .
وقال إبراهيم سعيد في تصريحات تليفزيونية : تعيين شوقي غريب لمنتخب مصر الاوليمبي هي رسالة من اتحاد الكرة أن التدريب في مصر ماشي بالحب .
وأضاف : مع احترامي لـ شوقي غريب وانجازه ثلاث بطولات مع حسن شحاته في كأس الأمم الافريقية لم يكن له دور ملموس سوي الاطمئنان علينا والتسخين قبل المباريات .
ووافق الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أحمد مجاهد، في اجتماعه اليوم، على توصية نيلو فينجادا المدير الفني للاتحاد بتعيين شوقي غريب مديرًا فنيا للمنتخب الأولمبي المقبل (مواليد 2001) ومعه معتمد جمال مدربًا عامًا ووائل رياض مدربًا وطارق سليمان مدربًا لحراس المرمى وكمال عبد الواحد معدًا بدنيًا.
كما وافق الاتحاد المصري على توصية فينجادا، بتعيين محمد وهبة مديرًا فنيًا للمنتخب الوطني للناشئين مواليد 2006 مع استمرار باقي أعضاء الجهاز الفني في آداء مهمتهم.
وقرر الاتحاد المصري، تعيين علاء عبد العزيز مديرًا للمنتخب الأولمبي وأيمن حافظ مديرًا لمنتخب الشباب مواليد 2003 وأيمن زين طبيبًا للمنتخب الأولمبي.
كما قرر الاتحاد، اختيار وليد العطار المدير التنفيذي رئيسًا لبعثة المنتخب الوطني للكرة النسائية تحت 20 سنة إلى الكونغو لآداء مباراة العودة في تصفيات كأس العالم، وتعيين المستشار راغب الرفاعي رئيسًا للجنة تراخيص الأندية.
 

إقرأ ايضا

20210709094439114

شوبير يكشف حقيقة منع أفشة ومحمد شريف من الانضمام لمعسكر المنتخب

202109191259305930

صلاح يقود ليفربول إلى الصدارة ويحقق إنجازًا تاريخيًا

20210831232733902

بعد رفضه الغرامة.. شوبير يفجر مفاجأة عن مفاوضات الأهلي مع جروس ورحيل موسيماني

أخبار متعلقة

img.kooora

شيكابالا يثير الجدل بتغريدة مفاجئة مع فنانة شهيرة

253328

الزمالك يصعد ضد اتحاد الكرة: شيكابالا لم يخطيء

612b7a9242360453541b8df9

شتائم وألفاظ بذيئة.. تقرير اتحاد الكرة يفجر مفاجآت عما فعله شيكابالا

img.kooora

تخفيف عقوبة شيكابالا.. اتحاد الكرة يعلن عقوبات الزمالك بعد الاستئناف

2020_4_24_10_5_16_213

أحدهم مفاجأة.. عصام الحضري يختار 4 حراس مرمى لمنتخب مصر

1-1464209

كيروش يعلن عن قائمة المحترفين المقرر مشاركتهم في مباراة ليبيا