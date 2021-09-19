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كيروش يعلن عن قائمة المحترفين المقرر مشاركتهم في مباراة ليبيا

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كيروش يعلن عن قائمة المحترفين المقرر مشاركتهم في مباراة ليبيا

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كيروش
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الأحد، 19-09-2021 04:01 م

أعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة كارلوس كيروش، القائمة المبدئية لأسماء اللاعبين المحترفين بالخارج الذين سيتم استدعاء عدد منهم للانضمام إلى معسكر المنتخب استعدادًا للقائي منتخب ليبيا ضمن الجولتين الثالثة والرابعة للمجموعة السادسة لتصفيات أفريقيا لكأس العالم.
 والقائمة المبدئية تضم: محمد صلاح ( ليفربول الانجليزي) ، أحمد حجازي ( الاتحاد السعودي )، أحمد حسن كوكا ( كونيا سبور التركي )، محمد النني ( أرسنال الانجليزي)، مصطفى محمد ( جالاطا سراي التركي)، سام مرسي ( ايبسويتش الانجليزي)، عمر مرموش ( شتوتجارت الألماني)، احمد ياسر ريان ( ألتاي سبور التركي)، كريم حافظ (يني مالتيا التركي).
 

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