تعليق غير متوقع من «أفشة» على استبعاده من المنتخب

السبت، 02-10-2021
06:46 م
أثار قرار الجهاز الفني للمنتخب المصري بقيادة كارلوس كيروش باستبعاد ثنائي النادي الأهلي “محمد
مجدي أفشة ومحمد شريف
” من قائمة أسماء اللاعبين المختارين للانضمام إلى معسكر الفريق
استعدادا للقاء المنتخب
الليبي ضمن تصفيات كأس العالم، حالة من الجدل بين الجماهير
والرياضيين في مصر.
وفي أول رد له على قرار استبعاده من قائمة المنتخب
، حرص محمد
مجدي أفشة لاعب النادي الأهلي على نشر صورة
تجمعه بمحمد شريف
على موقع تداول الصور “إنستجرام”، معلقا عليها بأغنية مشهورة للفنان
راغب علامة تحمل اسم: “اللي باعنا خسر دلعنا”.
وأعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة كارلوس كيروش قائمة
أسماء اللاعبين المختارين للانضمام إلى معسكر الفريق الذي ينطلق غدًا استعدادا للقاء
المنتخب
الليبي ضمن تصفيات كأس العالم.
وتضم القائمة كل
من:-
حراسة المرمى: محمد الشناوي و محمد أبو جبل ومحمد بسام ومحمد
صبحي.
الدفاع: أكرم توفيق وأحمد فتحي ، أحمد حجازي وباهر المحمدي
، محمود حمدي "الونش" وياسر ابراهيم، أحمد أبو الفتح وأيمن أشرف.
الوسط: محمد النني وعمرو السولية ، طارق حامد وحمدي فتحي.
الوسط المهاجم: أحمد سيد "زيزو" ومحمد صلاح ، عبد الله السعيد وابراهيم عادل،
رمضان صبحي وعمر مرموش.
الهجوم: أحمد حسن "كوكا" ومصطفى محمد.