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قانون رياضي جديد بسبب تصرفات «شيكابالا» الغير أخلاقية

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شيكابالا
Native
الخميس، 14-10-2021 10:19 ص

أصدرت رابطة الأندية المصرية ، مساء الأمس لائحة العقوبات الخاصة بالموسم الجديد، وكانت المفاجأة أنها أدرجت عقوبة الإيقاف لمدة 8 شهور، مع غرامة مالية قدرها 200 ألف جنيه، وهي العقوبة التي تم تطبيقها على شيكابالا لاعب الزمالك لأول مرة.
ونصت الفقرة الرابعة في البند الثالث من لائحة العقوبات الخاصة بموسم 2021-2022 على ما يلي:
- الاعتداء بالضرب على الحكم أو مساعديه أو أحد مسؤولي تنظيم المباراة، يتعرض للإيقاف لمدة 8 شهور، وغرامة مالية قدرها 200 ألف جنيه.
الإيقاف 8 شهور أقصى عقوبة في لائحة الموسم الجديد
وتظهر عقوبة الإيقاف لمدة 8 شهور لأول مرة، منذ توقيعها على شيكابالا دون وجود نص صريح في لائحة العقوبات السابقة، وهو ما تسبب في تخفيضها بعد ذلك، مع العلم أن العقوبة التي تعرض لها قائد الزمالك، كانت بسبب تحدثه بشكل غير لائق مع أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، خلال حفل تتويج فريق القلعة البيضاء بلقب الدوري موسم 20-21.
وتعد عقوبة الإيقاف 8 شهور هي الأقصى في لائحة العقوبات الجديدة، وأقرب عقوبة لها هي الإيقاف 8 مباريات، وتوجد العقوبة الأخيرة مرتين في اللائحة الجديدة.
ويتعرض لعقوبة الإيقاف 8 مباريات، كل من يدفع باليد الحكم أو أحد مساعديه، أو أحد مسؤولي تنظيم المباراة، وفقا للفقرة الثانية بالبند الثالث في لائحة العقوبات.
ويتعرض للعقوبة ذاتها، الإيقاف 8 مباريات، كل من يسب أو يبصق على الحكم أو أحد مساعديه أو أحد مسؤولي تنظيم المباراة، حسبما ذُكر بالفقرة الثالثة بالبند الثالث في لائحة العقوبات.
 

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