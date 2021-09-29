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الزمالك يصدم جماهيره بشأن مبلغ غرامات الفيفا الموقعة على النادي

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الزمالك
Native
الأربعاء، 29-09-2021 10:45 ص

تحدَّث نصر عزام محامي نادي الزمالك عن إجمالي الغرامات الموقعة على القلعة البيضاء من قبل الفيفا.
وقال “عزام” في تصريحات عبر برنامج "البريمو" عن أزمة قيد اللاعبين الجدد: "الأمور لن تكون سهلة، لأن هذه العقوبة طبقت على أندية كبيرة وتم تنفيذها، نحاول رفع العقوبة ولو مؤقتًا قبل يوم 7 أكتوبر المقبل، وصعب أن يتم الفصل في القضية بشكل سريع وبحكم نهائي".
وأضاف: "في كل الأحوال نحاول الحصول على قرار بديل للإيقاف لفترتين، أن تكون لفترة واحدة مثلًا، وهذا أضعف شىء نحاول الوصول إليه".
واستكمل: "مجموع غرامات قضايا نادي الزمالك في الفيفا يساوي حوالي 17 مليون دولار، وفي الفترة الأخيرة تم تخفيض 6.5 مليون دولار من المبلغ".
 

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