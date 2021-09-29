الزمالك يصدم جماهيره بشأن مبلغ غرامات الفيفا الموقعة على النادي

الأربعاء، 29-09-2021
10:45 ص
تحدَّث نصر عزام محامي نادي الزمالك
عن إجمالي الغرامات الموقعة على القلعة
البيضاء من قبل الفيفا
.
وقال “عزام” في تصريحات عبر برنامج "البريمو" عن أزمة قيد
اللاعبين الجدد: "الأمور لن تكون سهلة، لأن هذه العقوبة طبقت على أندية كبيرة
وتم تنفيذها، نحاول رفع العقوبة ولو مؤقتًا قبل يوم 7 أكتوبر المقبل، وصعب أن يتم
الفصل في القضية بشكل سريع وبحكم نهائي".
وأضاف: "في كل الأحوال نحاول الحصول على قرار بديل للإيقاف لفترتين،
أن تكون لفترة واحدة مثلًا، وهذا أضعف شىء نحاول الوصول إليه".
واستكمل: "مجموع غرامات قضايا نادي الزمالك
في الفيفا
يساوي حوالي 17
مليون دولار، وفي الفترة الأخيرة تم تخفيض 6.5 مليون دولار من المبلغ".