شوبير: لاعبو الزمالك يغادرون النادي بشكل جماعي بعد مشاداة مع كارتيرون

الأربعاء، 29-09-2021
01:11 م
أكد الإعلامى أحمد شوبير رفض لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بـ نادى
الزمالك
خوض التدريبات أمس، بسبب تأخر صرف مستحقاتهم المالية .
وقال شوبير عبر برنامجه الإذاعى إن لاعبي الزمالك
رفضوا خوض تدريبات الفريق
وحصلت مشادة مع كارتيرون
مدرب الفريق الذى انحاز للإدارة وطالب اللاعبين
بخوض
التدريب ولكن الأمر لم يتم .
وأضاف : “ كل الأندية لديها أزمة بشان المستحقات وأطالب لاعبي الزمالك
بالتمهل وخوض التدريبات بشكل عادى لحين صرف المستحقات لهم ” .
وعلى جانب أخر ، قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك
بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون
خوض الفريق لتدريبه اليوم، الأربعاء، في الخامسة
مساءً على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر النادي.
ويتجمع اللاعبون في مقر النادي في الرابعة عصرا على أن يؤدي اللاعبون
تدريبات الإطالات في الرابعة والنصف قبل انطلاق التدريبات الجماعية.
ويلتقي الفريق وديا مع بيراميدز غدا الخميس بملعب الدفاع الجوي ضمن
استعدادات الفريق للموسم الجديد.