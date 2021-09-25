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شيكابالا يثير الجدل بتغريدة مفاجئة مع فنانة شهيرة

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السبت، 25-09-2021 04:25 م

أثار النجم محمود عبد الرازق شيكابالا قائد فريق الزمالك، الجدل بشأن العقوبة الموقعة عليه من قبل اتحاد الكرة.
ونشرت الفنانة راندا البحيري، صورة من برنامج “جمهور التالتة” للإعلامي إبراهيم فايق، بعنوان “التقرير اتغير .. كواليس ومفاجآت في عقوبة لجنة الاستئناف ضد شيكابالا”، وكتبت: "فين اللايحة معلش ؟؟؟ والتقرير اللي اتغير دا عادي؟؟".
وأعاد شيكابالا نشر “ستوري” راندا البحيري، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي إنستجرام.
يذكر أن نادي الزمالك، أعلن أول أمس الخميس، رفضه عقوبات لجنة الاستئناف باتحاد الكرة، على ثنائي الفريق محمود عبد الرازق شيكابالا وحازم إمام.
وجاء بيان نادي الزمالك كالتالي:
• إن نادي الزمالك انطلاقًا من ثوابته، وقيمه الأخلاقية القائمة على الاحترام غير المشروط لجميع الهيئات والشخصيات في الوسط الرياضي.. يؤكد تقديره التام للجنة التظلمات بالاتحاد المصري لكرة القدم، وإجلاله وتوقيره للسادة أصحاب المقامات رئيس وأعضاء اللجنة.

• إلا أنه وفي إطار حرص اللجنة المكلفة بإدارة النادي على حماية حقوقه وحقوق أبنائه وكافة منتسبيه.
• فإنها تؤكد رفضها التام للقرارات الصادرة من اللجنة الموقرة بشأن العقوبات المفروضة على الكابتن محمود عبد الرازق شيكابالا، والكابتن حازم إمام وتؤكد أيضا على أن تلك العقوبات لا تتفق وصحيح القانون واللوائح الواجب العمل بها.

• كما أنه لم يتم الاستجابة لطلبات النادي المشروعة والقانونية بشأن إجراء تحقيق حول الواقعة أو جلسات استماع بقصد استظهار الحقائق بما يضمن التطبيق العادل للقانون واللوائح.
• وعلى ذلك، فإن نادي الزمالك يؤكد أنه وفي ضوء دراسة دقيقة للموقف من كافة جوانبه لن يتوانى عن اتخاذ كل الإجراءات والسبل لإبطال هذا القرار عبر كل الوسائل المشروعة من خلال كافة الجهات الرياضية والقضائية محليا ودوليا.
• وسوف يتم الإعلان عما يتم اتخاذه من إجراءات في حينه.

 

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