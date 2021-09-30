الخميس 30 سبتمبر 2021
توقيت مصر 17:34 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

السعودية تعلن عن إجراء عاجل بشأن دفن الموتى في العاصمة الرياض

تصوير وابتزاز.. استدراج رجل وامرأتين داخل شقة في مكة والأمن يحررهم

محاكمة الفنانة سارة التونسي ومطالبتها بتعويض 10 مليون جنيه

تقرير جنوب أفريفي يفجر مفاجأة بشأن رحيل موسيماني عن الأهلي

سيدة تتخلص من حياتها تحت عجلات المترو

ذبح العجل للمعازيم ومات.. وفاة عريس ليلة زفافه يفجع البحيرة

هيفاء وهبى تستعرض أنوثتها بأجرأ إطلالة داخل الأسانسير

الكشف عن عقوبة قاتل الفتاة التي أمر «السيسي» بعلاجها

في النار.. الإفتاء ترد على سؤال فتاة وتحسم حكم المنتحر

تسريب يفضح فنانة شهيرة: أقمت علاقة مع 36 رجلًا بينهم فنانين وسياسيين

ADS
 

الغندور: بن شرقي وضع شرطًا غريبًا للاستمرار في الزمالك

Capture
ا
Native
الخميس، 30-09-2021 10:05 ص

تسعى إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب للوصول إلى اتفاق مع النجم المغربي أشرف بن شرقي منذ فترة طويلة، ولكن بدون جدوي، خاصة وبعد الطلبات الغريبة التي طلبها النجم المغربي.
وكشف خالد الغندور نجم الزمالك السابق عن شروط غريبة وضعها أشرف بن شرقي جناح الفريق الأول لكرة القدم من اجل التجديد مع القلعة البيضاء .
وقال الغندور في تصريحات عبر قناة الزمالك الرسمية: "حسين لبيب ومجلسه عاملين اللي عليهم، يحاولون إقناع أشرف بن شرقي بالبقاء وتجديد تعاقده، ولكنه يضع شروطا غريبة".
وأكمل: "رغم أن بعض الأندية المصرية تحاول إغرائه إلا أنه لا يريد اللعب داخل مصر، بن شرقي يريد اللعب خارج مصر".
وعن الأنباء التي ترددت عن تمرد اللاعبين ورفضهم التدريب بسبب المستحقات المتأخرة، قال الغندور: "حتى الآن، اللاعبون لم يحصلوا على مكافأة الدوري، ولهم مستحقات متأخرة، ولكنهم لم يتمردوا ولم يرفضوا النزول للمران".
وشدد "اللي بيتمرد بيقعد متمرد وميتدربش أسبوع مثلاً".
ويستعد الزمالك بطل الدوري للدفاع عن لقبه في الموسم الجديد، واستئناف بطولة كأس مصر التي وصل خلالها إلى الدور نصف النهائي.
 

إقرأ ايضا

11659156521632260716

تقرير جنوب أفريفي يفجر مفاجأة بشأن رحيل موسيماني عن الأهلي

989

شوبير يكشف مفاجأة عن منافس الخطيب في انتخابات الأهلي

19_2021-637684610924450789-445

محمد صلاح يستفز جماهير «بورتو» بتصريح يثير غضبهم

أخبار متعلقة

20210922182746703

الغندور يسخر من الأهلي بعد هزيمته من الزمالك اليوم

760478_0

الغندور: مرتضى منصور كان عنده حق

202107061150505050

حسين لبيب يعلن عن عقوبات صادمة على الزمالك

maxresdefault

رئيس الزمالك يفجر مفاجأة صادمة.. وتركي آل الشيخ: لا تزج باسمي

202104270845554555

مدرب الزمالك يعلن الاستقالة بشكل مفاجئ في بيان رسمي

Screenshot_7-11-780x461

ميدو يفجر صدمة عن مخطط الزمالك للإطاحة بـ حمدي النقاز رغم تجديد عقده