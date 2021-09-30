الغندور: بن شرقي وضع شرطًا غريبًا للاستمرار في الزمالك

الخميس، 30-09-2021
10:05 ص
تسعى إدارة نادي الزمالك
برئاسة حسين لبيب للوصول إلى اتفاق
مع النجم المغربي أشرف بن شرقي منذ فترة طويلة، ولكن بدون جدوي، خاصة وبعد الطلبات
الغريبة التي طلبها النجم المغربي.
وكشف خالد الغندور
نجم الزمالك
السابق عن شروط غريبة وضعها
أشرف بن شرقي جناح الفريق الأول لكرة القدم من اجل التجديد مع القلعة البيضاء .
وقال الغندور
في تصريحات عبر قناة الزمالك
الرسمية:
"حسين لبيب ومجلسه عاملين اللي عليهم، يحاولون إقناع أشرف بن شرقي بالبقاء وتجديد
تعاقده، ولكنه يضع شروطا غريبة".
وأكمل: "رغم أن بعض الأندية المصرية تحاول إغرائه إلا
أنه لا يريد اللعب داخل مصر، بن شرقي يريد اللعب خارج مصر".
وعن الأنباء التي ترددت عن تمرد اللاعبين ورفضهم التدريب
بسبب المستحقات المتأخرة، قال الغندور
: "حتى الآن، اللاعبون لم يحصلوا على مكافأة
الدوري، ولهم مستحقات متأخرة، ولكنهم لم يتمردوا ولم يرفضوا النزول للمران".
وشدد "اللي بيتمرد بيقعد متمرد وميتدربش أسبوع مثلاً".
ويستعد الزمالك
بطل الدوري للدفاع عن لقبه في الموسم الجديد،
واستئناف بطولة كأس مصر التي وصل خلالها إلى الدور نصف النهائي.