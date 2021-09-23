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«شيكابالا مش هيهوب ناحية المنتخب».. تسريب فيديو لـ ضياء السيد يثير الغضب

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«شيكابالا مش هيهوب ناحية المنتخب».. تسريب فيديو لـ ضياء السيد يثير الغضب

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شيكابالا
Native
الخميس، 23-09-2021 10:18 ص

عمت حالة من الغضب العارم بين جماهير نادي الزمالك، بعد تداول فيديو مُسرب لـ ضياء السيد المدرب العام للمنتخب المصري، يتحدث فيه عن شيكابالا، قائد الزمالك، وعدم ضمه لقائمة الفراعنة خلال الفترة المقبلة، وكذلك عن بعض الأمور التي تخص القلعة البيضاء، بما فيها أزمة تجديد الدولي المغربي أشرف بن شرقي.
وقال ضياء السيد، خلال الفيديو المسرب له، خلال تصويره إحدى الحلقات بقناة يبدو أنها ليست مصرية، خاصة أنه كان يتحدث عن نقل الاستديوهات لمدينة الرياض بدلا من دبي: «شيكابالا مش هيهوب ناحية المنتخب».
ووجه له أحد المتواجدين رسالة عن أمنية جماهير الزمالك بنسيان «القاضية ممكن»، أي تسديدة محمد مجدي قفشة خلال مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا، ليرد ضياء السيد قائلًا: «القاضية لبست مع الزمالك».
وتطرق «السيد» للحديث عن أزمة تجديد أشرف بن شرقي مع الزمالك، قائلًا: «اللاعب ماسك دراعهم، وهو عايز يضع شرط جزائي 500 ألف دولار، بيستعبط طبعا، ويمشي في أي وقت، كده الزمالك هيستفاد إيه، لازم بعد الموسم الأول، ولازم يكون 2 مليون دولار من أجل أن يستفيد الزمالك بمبلغ مالي كبير في حال رحل، لكن اللي عامله ده أكيد فيه عرض جاله تسبب في أن يتحدث بهذه الطريقة».
 

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