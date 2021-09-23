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الزمالك يصعد ضد اتحاد الكرة: شيكابالا لم يخطيء

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حسين لبيب
Native
الخميس، 23-09-2021 03:02 م

قرر مسئولو نادى الزمالك برئاسة حسين لبيب، التصعيد ضد قرار اتحاد الكرة بتخفيض عقوبة شيكابالا نجم الفريق الأول لكرة القدم إلى 8 مباريات فقط بجانب تغريمه 250 ألف جنيه بعد أن كانت العقوبة الإيقاف 8 أشهر و500 ألف جنيه غرامة ، ويرى مسئولو الزمالك أن شيكابالا لم يخطئ من الأساس في أزمته الشهيرة مع أحمد مجاهد رئيس اللجنة المعينة لاتحاد الكرة خلال مراسم تتويج الزمالك بالدوري .
واستقر مسئولو الزمالك على مخاطبة مركز التحكيم والتسوية للتظلم مرة أخرى ضد إيقاف شيكابالا لمدة 8 مباريات وغرامة 250 ألف جنيه ، بجانب تقديم اللجوء إلى المحكمة الرياضية الدولية حال عدم قبول التظلم فى مركز التسوية .
وكانت لجنة الاستئناف باتحاد الكرة قررت في اجتماعها أمس برئاسة المستشار عادل الشوربجى وبحضور الأعضاء المستشار ابراهيم عبد الخالق والمستشار محمد أباظة والمستشار جمال عبد المنعم مايلي:
أولا: التظلم المقدم من نادي الزمالك ضد القرار الصادر عن لجنة المسابقات بتغريمه 100 ألف جنيه للسباب الجماعي و100 ألف جنيه لنزول أعداد زائدة أثناء الشوط الثاني من المباراة محل العقوبات .. قررت اللجنة قبول التظلم شكلا ورفضه موضوعا.
ثانيًا: التظلم المقدم من نادي الزمالك ضد العقوبة الموقعة على لاعبه حازم إمام بإيقافه 4 مباريات وغرامة 100 ألف جنيه للسلوك غير الرياضي .. قررت اللجنة تأييد عقوبة الإيقاف لعدم جواز الاستئناف على عقوبات الإيقاف الأقل من 6 مباريات أو الغرامات الأقل من عشرة آلاف جنيه، كما قررت اللجنة تخفيض الغرامة إلى 50 ألف جنيه.

ثالثًا: التظلم المقدم من نادي الزمالك ضد العقوبة الموقعة على لاعبه محمود عبد الرازق بالإيقاف 8 شهور وغرامة 500 ألف جنيه .. قررت اللجنة بعد الإطلاع على ما تضمنه تقريري حكم المباراة ومراقبها تعديل القرار والاكتفاء بالإيقاف ثمانية مباريات وتغريمه 250 ألف جنيه.
 

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