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حسين الشحات: نعد جماهير الأهلي بتحقيق لقب كأس العالم

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الثلاثاء، 25-02-2025 09:40 ص

 

وعد حسين الشحات، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي،  جماهير القلعة الحمراء بالفوز بمونديال الأندية ٢٠٢٥.

 

ونشر الحساب الرسمي لموقع الاتحاد الدولي لكرة القدم فيديو لحسين الشحات، يعد جماهير الأهلي بالفوز بمونديال الأندية وقال: “أن تكون ضمن لاعبي النادي الأهلي هذا أمر ضخم، ونشارك في بطولات مهمة للغاية”.

 

وتابع: “أي لاعب يتمنى المشاركة في كأس العالم للأندية، وحلم لنا ولجماهير الأهلي في أن نحقق اللقب”.

 

وأضاف: «إحنا أبطال أفريقيا، وفي آخر 6 أعوام، خوضنا 6 نهائيات، وهذا هو النادي الأهلي».

 

وأكمل: "جماهير الأهلي ليس فقط من سيتواجد في الولايات المتحدة الأمريكية، جمهورنا في كل مكان، وبوعدكم نقدم كل ما لدينا لكي نسعدكم".

 

واختتم حديثه: “طول ما انتو معانا، نقدر نصنع المستحيل، وننتظركم وإن شاء الله نسعدكم في النهاية”.

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