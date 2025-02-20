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لن يشارك في القمة.. مدرب الزمالك يطرد شيكابالا من معسكر الفريق ويكشف السبب

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الخميس، 20-02-2025 12:32 م

 

شهدت الساعات الماضية، خروج اللاعب محمود عبدالرازق شيكابالا، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، من معسكر الفريق استعدادًا لمباراة القمة ضد الأهلي.

ويلتقي الزمالك والأهلي بالجولة الـ15 من الدوري المصري يوم السبت المقبل، الموافق 22 فبراير الجاري على ستاد القاهرة، وذلك في تمام الساعة السابعة مساءً.

سبب خروج شيكابالا من معسكر الزمالك

كشف مصدر بنادي الزمالك، أن البرتغالي جوزيه بيسيرو المدير الفني للفريق، قرر خروج شيكابالا من المعسكر التحضيري لمباراة القمة لعدم جاهزيته الفنية.

وأوضح المصدر أن بيسيرو أتخذ هذا القرار بسبب غياب اللاعب عن التدريبات الجماعية للفريق في الفترة الماضية، وبالتالي اللاعب غير جاهز من الناحية البدنية لخوض مباراة القمة.

جدير بالذكر أن الزمالك دخل في معسكر مغلق لمدة ثلاث أيام بداية من اليوم الأربعاء، وذلك في الإسماعيلية استعدادا لمباراة الأهلي.

ويتواجد الفريق في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 27 نقطة، جمعهما من خوض 14 مباراة، حيث فاز في 8 مواجهات وتعادل في 3 وخسر 3 مباريات

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