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تعليق مثـ.ـير من عمرو الدرديري: الأهلي مش شايف حد.. استرها يارب

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الإثنين، 17-02-2025 10:11 ص

 

 

 

نجح الأهلى فى الفوز على الإسماعيلي برباعية نظيفة فى المباراة التى جرت بينهما باستاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من عمر مسابقة الدوري المصري .

وكتب الناقد الرياضي عمرو الدردير عبر حسابه علي فيسبوك "الأهلي مش شايف حد وكسبان 4 استرها يارب"

وبهذه النتيجة، رفع الأهلي رصيده إلى 32 نقطة في صدارة جدول الترتيب، بعد 14 مباراة، فيما تجمد رصيد الإسماعيلي عند 12 نقطة في المركز الرابع عشر.

جاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: محمد هاني، رامي ربيعة، أحمد رضا، أحمد نبيل كوكا

الوسط: مروان عطية، أكرم توفيق، إمام عاشور

الهجوم: حسين الشحات، محمد عبد الله، نيتس جراديشار

 

وتواجد على دكة بدلاء، كل من: خالد عبد الفتاح، ووسام أبو علي، أشرف داري، عمرو السولية، كريم نيدفيد، عمر الساعي، كريم الدبيس، مصطفى شوبير.

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