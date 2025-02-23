حمل سيد عبدالحفيظ، نجم الكرة المصرية السابق، ومدير الكرة الأسبق بالنادي الأهلي، المغربي أشرف بن شرقي، مسؤولية تعادل الفريق أمام الزمالك، في قمة الكرة المصرية أمام الزمالك.

وقال سيد عبدالحفيظ خلال تصريحات تلفزيونية عبر فضائية «إم بي سي مصر 2»: "إحنا فرحانين بهدف بن شرقي، لكن بن شرقي يتحمل نسبة 60 أو 70 % من هدف الزمالك، أنت اعتمدت إننا خدنا الكرة وهنعمل هجمة مرتدة وخدت خطوتين للأمام، وهذا الأمر جعل عمر جابر لوحده تماما داخل منطقة جزاء الأهلي".

وتعادل الأهلي مع الزمالك، بهدف لكل في فريق في اللقاء، الذي احتضنه استاد القاهرة الدولي، أمس السبت، ضمن مواجهات مسابقة الدوري.

ويلتقي الزمالك مع نظيره زد يوم الخميس المقبل على استاد القاهرة الدولي في إطار مباريات الجولة السادسة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.