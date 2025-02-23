الأحد 23 فبراير 2025
توقيت مصر 16:01 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

بعد قرار المركزي رسميًا.. سعر الدولار اليوم يسجل مفاجأة في البنوك

أربعينية ترفع دعوى خلع لسبب صادم: بيبعت بنتنا لصديقه

حركة إثيوبية مستفزة.. أزمة جديدة بشأن سد النهضة ووزير الري يعترض

تامر حسني يعلن تكفله بعلاجه بعد الفيديو الصادم.. ماهو مرض إبراهيم شيكا؟

رد قوي من حمـ.ـاس على تعليق الاحتلال الإفراج عن الأسرى

فيديو من زاوية جديدة يوثق ظهور زوج آية عادل في الشباك لحظة سقوطها

زوجته السابقة هربت منه.. مفاجآت جديدة بشأن زوج آية عادل:"سـ.ـادي"

شاهد.. محمد رمضان يفاجئ جامع قمامة بـ 100 ألف جنيه

يتناول الحبة السامة وأطفاله بعد رحيل زوجته بنفس الطريقة

طلعت كفيفة..بلوجر تزعم محاولة اختطافها من سيدة مسنة والأمن يفجر مفاجأة ويحبسها

سيد عبدالحفيظ يهاجم "بن شرقي": سبب هدف الزمالك في الأهلي

Capture
ا
الأحد، 23-02-2025 10:44 ص

 

حمل سيد عبدالحفيظ، نجم الكرة المصرية السابق، ومدير الكرة الأسبق بالنادي الأهلي، المغربي أشرف بن شرقي، مسؤولية تعادل الفريق أمام الزمالك، في قمة الكرة المصرية أمام الزمالك.

وقال سيد عبدالحفيظ خلال تصريحات تلفزيونية عبر فضائية «إم بي سي مصر 2»: "إحنا فرحانين بهدف بن شرقي، لكن بن شرقي يتحمل نسبة 60 أو 70 % من هدف الزمالك، أنت اعتمدت إننا خدنا الكرة وهنعمل هجمة مرتدة وخدت خطوتين للأمام، وهذا الأمر جعل عمر جابر لوحده تماما داخل منطقة جزاء الأهلي".

وتعادل الأهلي مع الزمالك، بهدف لكل في فريق في اللقاء، الذي احتضنه استاد القاهرة الدولي، أمس السبت، ضمن مواجهات مسابقة الدوري.

ويلتقي الزمالك مع نظيره زد يوم الخميس المقبل على استاد القاهرة الدولي في إطار مباريات الجولة السادسة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

إقرأ ايضا

large

السيارة تهشمت تمامًا.. تعرض لاعب الزمالك لحادث بعد مباراة القمة

images

كولر يتخذ 3 قرارات حاسمة بعد التعادل مع الزمالك

a9325aad-8519-47c8-b0f8-60992f360c1d

لن يشارك في القمة.. مدرب الزمالك يطرد شيكابالا من معسكر الفريق ويكشف السبب

أخبار متعلقة

images

كولر يتخذ 3 قرارات حاسمة بعد التعادل مع الزمالك

a9325aad-8519-47c8-b0f8-60992f360c1d

لن يشارك في القمة.. مدرب الزمالك يطرد شيكابالا من معسكر الفريق ويكشف السبب

إصابة قفشة_877_094713

صدمة في الأهلي.. إصابة "أفشة" قبل مباراة القمة

124-212025-zamalek-egypt-amir-azmy-alahly_700x400

قبل مباراة القمة.. إدارة الزمالك تطرد أميز عزمي مجاهد من النادي بعد الفضيحة

0

الكشف عن سبب تراجع إعلان لاعب الزمالك رجل المباراة أمام بتروجيت

67b09d944c59b7276c51ff6d

رسالة مؤثرة من مرتضى منصور لمحمود الخطيب