كولر يتخذ 3 قرارات حاسمة بعد التعادل مع الزمالك

شهدت نهاية مباراة القمة 129 بين الأهلي والزمالك، التي أقيمت على ستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة 15 من دوري Nile، اتخاذ السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، عدة قرارات مهمة عقب تعادل فريقه بهدف لمثله.

ووفقًا لمصدر داخل النادي الأهلي، قرر كولر عودة اللاعبين إلى ملعب مختار التتش بالجزيرة مباشرة بعد المباراة، حيث اصطحبهم في حافلة الفريق بدلاً من السماح لهم بالمغادرة بشكل فردي.

كما قرر المدرب السويسري عقد جلسة فنية سريعة فور الوصول إلى مقر النادي، تضمنت محاضرة تحليلية لمناقشة الأخطاء التي وقع فيها اللاعبون وتصحيحها استعدادًا للمباريات المقبلة.

أما القرار الثالث فكان رفض منح اللاعبين راحة من التدريبات، حيث شدد كولر على إقامة مران الفريق في اليوم التالي مباشرة، وذلك للتحضير الجاد لمواجهة حرس الحدود في الجولة 16 من الدوري.

تعكس هذه القرارات حرص كولر على الحفاظ على تركيز الفريق ومعالجة السلبيات سريعًا، لضمان تحقيق نتائج إيجابية في المرحلة المقبلة.