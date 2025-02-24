كشف مصدر مسئول داخل النادي الأهلي، عن موقف السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، من الاستمرار في قيادة المارد الأحمر خلال الفترة المقبلة.

وأضاف المصدر، أن لجنة التخطيط بالنادي الأهلي استقرت على رحيل السويسري مارسيل كولر خلال الفترة القادمة؛ في حالة استمرار تذبذب نتائج الفريق الأحمر في الدوري أو بطولة دوري إفريقيا.

وتابع المصدر أن البرتغالي كارلوس كيروش هو المرشح الأول لقيادة النادي الأهلي في حالة رحيل السويسري مارسيل كولر، وأن محمد شوقي هو حلقة الوصل في التفاوض مع كيروش الذي يقوم بجس نبضه لقيادة القلعة الحمراء.

وأكد المصدر أن رحيل محسن صالح عن لجنة التخطيط بالنادي الأهلي، كان وراءه السويسري مارسيل كولر، مشيرا إلى أن لجنة التخطيط مستاءة من قرارات كولر في الفترة الأخيرة وخاصة أداء الفريق الأول، وبشكل أخص تعادله أمام الزمالك أمس في مباراة القمة، مما جعله يفقد صدارة الدوري.