صدمة كبيرة تلقاها عشاق فريق الأهلي بعد إصابة محمد مجدي أفشة، نجم الفريق، خلال مران اليوم بملعب التتش بالجزيرة، مقر القلعة الحمراء.

تعرض أفشة لإصابة عضلية قوية في عضلة السمانة، ما أدى إلى عدم استكماله للمران. وقرر الدكتور أحمد جاب الله منح اللاعب راحة بعد شعوره بآلام في السمانة.

من المقرر أن يخضع أفشة لأشعة جديدة اليوم الخميس لتحديد تفاصيل الإصابة بدقة ومدة غيابه عن الملاعب.

يستعد الأهلي لمواجهة الزمالك يوم السبت المقبل ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز، في مباراة يُتوقع أن تكون قمة في الإثارة بالنظر إلى القوة الكبيرة التي يتمتع بها الفريقان.