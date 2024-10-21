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تفاصيل ما حدث.. سبب عقوبة الأهلي القاسية ضد كهربا

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الإثنين، 21-10-2024 01:59 م


قرر محمد رمضان، المدير الرياضي للنادي الأهلي، خروج محمود كهربا لاعب الفريق من معسكر الإمارات، وعودته للقاهرة.

 

وأوضح النادي الأهلي في بيان رسمي: "قرر محمد رمضان المدير الرياضي للأهلي، عودة محمود عبد المنعم (كهربا) إلى القاهرة، وعدم استكمال مهمته مع زملائه في بطولة السوبر المحلي".

 

كما قرر رمضان خصم مليون جنيه من مستحقات اللاعب "بسبب ما بدر منه عقب مباراة أمس أمام سيراميكا".

 

وأوضح مصدر داخل الفريق، أن كهربا ظهر منفعلا بشكل كبير عقب المباراة، وفور الوصول لفندق الإقامة، وارتفع صوته أثناء الحديث مع بعض زملائه، ولم ينتبه لتعليمات الجهاز الفني، بسبب عدم مشاركته، كما أنه طالب الجميع بعدم مطالبته بالسكوت أوا لتوقف عن غضبه.

 

وكان النادي الأهلي، حقق الفوز أمس على حساب سيراميكا كليوباترا، بهدفين مقابل هدف، وتأهل إلى نهائي كأس السوبر المصري لمواجهة الزمالك.

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