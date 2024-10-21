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الأمن الإماراتي يستدعي ثلاثي الزمالك للتحقيق.. ورئيس النادي يهدد بالانسحاب من السوبر

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الإثنين، 21-10-2024 11:12 ص


كشف الإعلامي هاني حتحوت عن كواليس وتفاصيل مثيرة في تهديد حسين لبيب، رئيس نادي الزمالك، بالانسحاب من مباراة الأهلي في نهائي السوبر المصري ومغادرة الإمارات على الفور بسبب إيقاف الأمن الإماراتي لثلاثي القلعة البيضاء بسبب مشادة بعد مباراة بيراميدز.

قال هاني حتحوت في برنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»: "لقطة مصطفى شلبي بدأت بالاشتباك مع أفراد الأمن، وتدخل محمد صبحي ودونجا، وحدث تعدي بالضرب على مدير أمن الاستاد".

وأضاف هاني حتحوت:" بعد المباراة تم استدعاء ثلاثي الزمالك دونجا ومصطفى شلبي ومحمد صبحي من جانب الأمن الإماراتي، وتم التدخل لإخراج الثلاثي من تلك الأزمة، وأنها لقطة غير مقصودة".

تابع هاني حتحوت:" كادت الأزمة أن تهدأ ولكن الكابتن حسين لبيب كان غاضبا جدا وقال أنه لا شئ يقول بأن الثلاثي يتم إيقافه".

أكد هاني حتحوت: "أشارحسين لبيب إلى شيكابالا وأكد له إذا تم حدوث أي شئ سنرحل من الفندق إلى المطار وسننسحب من البطولة على الفور".

أتم هاني حتحوت: "الأمور لم تهدأ، ولكن السفير المصري في الإمارات تدخل في الواقعة واحتوى الأزمة".


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