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عمرو الدرديري يشيد بنجم الأهلي: أرجل لاعب في المباراة

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الإثنين، 21-10-2024 11:09 ص

 

علق عمرو الدردير على أداء مصطفي شوبير في مباراة الاهلي وسيراميكا كليوباترا.

 

وكتب الدردير من خلال حسابه الشخصي فيس بوك:" أرجل لاعبي الاهلي في الشوط الاول ولولاه كان الأهلي في خبر كان ، شوبير يبدع ويتألق ويثبت انه الاحق بحراسة عرين الأهلي اذا وصل الفاينال أمام الزمالك ".

انتهت أحداث الشوط الأول من مباراة النادي الأهلي ونادي سيراميكا كليوباترا بالتعادل الإيجابي ١-١، في المباراة التي تجمع الفريقين بنصف نهائي كأس السوبر المصري، على استاد محمد بن زايد.

وافتتح طاهر محمد طاهر التسجيل للأهلي في الدقيقة الأولى من انطلاق المباراة، وتعادل فخري لاكاي لسيراميكا كليوباترا في الدقيقة ٤٥+٣ من انطلاق المباراة، وعاد طاهر محمد طاهر لتسجيل الهدف الثاني والفوز للأهلي في الدقيقة 54، ليتأهل الأهلي إلى النهائي، حيث يواجه الزمالك يوم الخميس القادم.

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