



فجّر عبد الله بكري مدافع الاتحاد السكندري الحالي وبيراميدز السابق، مفاجأة مدوية بشأن عودة رمضان صبحي لاعب بيراميدز الحالي إلى الأهلي مجددا.

وقال عبد الله بكري في تصريحات عبر قناة «أون تايم سبورتس»: «هقول حاجة كنت شاهد عليها خلال فترة تواجدي في بيراميدز، رمضان صبحي كان نفسه يرجع الأهلي تاني، والجميع داخل بيراميدز يعلم ذلك، رمضان لا يزال حتى هذه اللحظة أهلاوي حتى النخاع ويشجع الأهلي ولا يمانع في العودة إلى القلعة الحمراء».

أضاف: «أنا قلت قبل كده إني أهلاوي وأتمنى ارتداء قميص النادي الأهلي ولو ببلاش، بس في النهاية أنا رجل عاوز أنجح، فإذا كان الأهلي لا يحتاج ضمي والزمالك أراد التعاقد معي، بكل تأكيد لن أرفض لأن هذا شغل واحتراف وأنا عاوز أن أنجح بكل تأكيد».

وبسؤاله عن توقعاته لبطل السوبر المصري، أجاب: «توقعاتي إن النهائي هيكون بين الزمالك وسيراميكا، والزمالك هيتوج باللقب لإن الأهلي بيفكر في ماتش النهائي ومش عامل حساب لسيراميكا رغم إنه فريق قوي، لكن أمنيتي إن النهائي يكون بين الأهلي وبيراميدز».