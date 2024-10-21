الأهلي يقرر عودة كهربا للقاهرة وخصم مليون جنيه من مستحقاته

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الإثنين، 21-10-2024 11:06 ص

 

قرر محمد رمضان المدير الرياضي للنادي الأهلي، عودة لاعب الفريق الأول محمود عبد المنعم كهربا إلى القاهرة وعدم استكمال مهمته مع زملائه في بطولة السوبر المحلي المقامة في الإمارات.

كما قرر محمد رمضان خصم مليون جنيه من مستحقات كهربا المالية نظرا لما بدر منه عقب مباراة الأمس.

وعبر اللاعب عن غضبه بعد انتهاء مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في دور قبل النهائي لبطولة كأس السوبر المحلي، لعدم مشاركته وجلوسه على دكة البدلاء.

وقبل البطولة بأيام انتشر فيديو للاعب وهو يسهر بأحد المطاعم مخترقا قرار محمد رمضان بحظر سهر اللاعبين.

من جانبه كشف الناقد الرياضي عبد الحكيم أبو علم عن انتهاء قصة محمود كهربا مع النادي الأهلي ويجب عليه البحث عن ناد آخر من الآن، مشيرا إلى صعوبة لحاق وسام أبو علي بمباراة الزمالك في نهائي السوبر المصري.

قال عبد الحكيم أبو عليم في مقابلة مع الإعلامي هاني حتحوت في برنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»: "نصيحتي لكهربا؟ دور على نادي من دلوقتي، قصة كهربا والأهلي صعبة جدا".

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