الأهلي يطالب بتفريغ كاميرات ملعب أبوظبي لمعرفة مُسرب الفيديو





كشف الإعلامي خالد الغندور، عن تحركات النادي الأهلي بسبب واقعة الفيديو المسرب من مران الفريق أول أمس الجمعة.

وتابع الغندور خلال برنامجه ستاد المحور: "فاكرين لما انفردنا إن تمرين الأهلي في السعودية كان مع جوميز؟ الأهلي حقق في الموضوع ده بس معرفش مين اللي عمل كدا".

وأضاف: "امبارح بقي عرف محمد رمضان إن التمرين تم تصويره مرة تانية فالأهلي طلب من المسئولين عن الملعب في أبو ظبي التسجيل الخاص بالكاميرات عشان يشوفوا مين الشخص اللي كان بيصور".

واختتم: "محمد رمضان شاف الجزء المتسرب من التمرين وعارف الكادر اللي اتصور منه التمرين بالتالي اللي بيعمل كده سهل يتعرف".