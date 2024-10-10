مفاجأة.. لجنة مكافحة المنشطات تكتشف تعاطي لاعب بمباراة السوبر الإفريقي





كشف الإعلامي خالد الغندور، عن وجود أزمة متعلقة بأحد اللاعبين المشاركين في مباراة السوبر الأفريقي بين الأهلي والزمالك، بناءً على تصريحات مصادر مسؤولة في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، حيث أظهرت التحاليل التي أجرتها لجنة مكافحة المنشطات التابعة للكاف مشكلة في نتائج أحد اللاعبين..

أخذ عينات من عدد من اللاعبين

وأوضح الغندور عبر برنامجه ستاد المحور المذاع على قناة المحور، أن لجنة مكافحة المنشطات زارت فندق إقامة الفريقين، وأجرت تحاليل للعديد من اللاعبين قبل المباراة. بالنسبة للأهلي، شملت التحاليل كلاً من عمرو السولية، يحيى عطية الله، عمر كمال عبدالواحد، وعمر الساعي قبل المباراة، وطاهر محمد طاهر ومصطفى شوبير بعد المباراة، أما بالنسبة للزمالك، شملت التحاليل محمد صبحي، مصطفى الزناري، ناصر ماهر، ومحمود بنتايك قبل المباراة، وعبدالله السعيد وكونراد ميشالاك بعد المباراة.

12 لاعب تم اخذ عينات منهم

وأشار الغندور إلى أن هناك لاعبًا من بين الـ 12 لاعبًا المذكورين يتعين عليه إثبات تناوله لعلاج محدد بناءً على تقارير طبية وروشتات علاجية بسبب مرض يعاني منه. هذا الإثبات ضروري حتى يثبت براءته أمام لجنة مكافحة المنشطات، خاصة وأن العينة حاليًا قيد التحليل في أحد المعامل الأوروبية. وفي حال لم يتم إثبات البراءة من خلال التقارير الطبية، قد يتم استدعاء اللاعب لتحليل العينة الثانية، مما قد يؤدي إلى إثبات تورطه في تناول المنشطات.