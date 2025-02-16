رسالة مؤثرة من مرتضى منصور لمحمود الخطيب

أعلن رئيس نادي الزمالك السابق مرتضى منصور انتهاء خلافاته مع رئيس الأهلي بعد إعلان محمود الخطيب رغبته في الابتعاد عن عالم الرياضية خلال المدة المقبلة لمروره بأزمة صحية.

وقال محمود الخطيب على هامش الحفل الذي شهد الكشف عن تصميم استاد الأهلي الجديد، والذي أقيم في معبد حتشبسوت بمدينة الأقصر، مساء الجمعة: "منذ عام 2023 وأنا أعاني من ظروف صحية وطلبت الحصول على إجازة طويلة، لكن وقتها دخل الراحل العامري فاروق في غيبوبة فواصلنا جميعًا دون راحة".

وأضاف: "قبل 3 أشهر كنت بحاجة للابتعاد عن الضغوط مجددا، ولكن واصلت حتى انتهينا من سوق انتقالات يناير، والآن الإعلان عن إنشاء استاد الأهلي، ولذا أستأذنكم في الابتعاد لفترة الآن من أجل إجراء الأشعة والفحوص اللازمة".

وقال مرتضى منصور عبر حسابه الشخصي على موقع "فيسبوك": "رغم كل الخلافات الدنيوية الرياضية مع محمود الخطيب، وبعد أن أخبرتني زوجتي صباح اليوم عن مرضه وهو ابتلاء عظيم من الله سبحانه وتعالى يختبرنا فيه الله عن قوة إيماننا".

وأضاف: "لقد تعرضت من قبل كثيرا لهذه المنحة من الله، أعلن انتهاء كل خلافاتي السابقة مع الخطيب وأدعو له من قلبي بالشفاء العاجل، وأن يمتعه الله بالصحة والعافية، وأن يعود إلى أسرته الصغيرة زوجته المحترمة وبناته وأحفاده سالما، ويعود إلى أسرته الكبيرة أعضاء الجمعية العمومية للنادي الأهلي وجماهيره الغفيرة بعد أن يمن الله عليه بالشفاء".

يذكر أن محمود الخطيب رفع أكثر من دعوى قضائية سابقة ضد مرتضى منصور، بسبب هجوم الأخير عليه في أكثر من لقاء تلفزيوني، وأخيرا قضت الدائرة الثانية المدنية بالمحكمة الاقتصادية بإلزام رئيس نادي الزمالك السابق لكرة القدم بأن يؤدي إلى الخطيب تعويضا بـ500 ألف جنيه مصري عن الأضرار المادية والأدبية جراء ما بدر منه.



